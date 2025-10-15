Une collision entre deux trams a fait trois blessées légères, âgées entre 23 et 56 ans, mercredi à la mi-journée au centre de Zurich. L'accident est survenu près de Paradeplatz pour une cause encore inconnue.

Am Zürcher Paradeplatz kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall. Dabei seien zwei Trams involviert. https://t.co/nzpZXpj3cm — Blick  (@Blickch) October 15, 2025

Keystone-SDA ATS

Les deux trams se sont pecutés peu avant 13h00 et ont déraillé, indique la police municipale. La conductrice de l'une des deux rames a été légèrement blessée, de même que deux passagères. L'une de ces dernières a été prise en charge sur place pour un contrôle. Les deux autres femmes touchées ont été hospitalisées.