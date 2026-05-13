Mystère à Brighton: trois corps de femmes repêchés en mer

Tôt ce matin, la police du sud de l'Angleterre fait une découverte terrifiante: trois corps ont été trouvés dans l'eau au large de la ville côtière de Brighton. Beaucoup de choses ne sont pas encore claires.

Trois femmes mortes repêchées au large de l'Angleterre - Gallery De nombreuses forces d'intervention sont arrivées sur la plage de Brighton. Photo: dpa Trois corps ont été découverts au large de Brighton. La police enquête. Photo: dpa Trois femmes mortes repêchées au large de l'Angleterre - Gallery De nombreuses forces d'intervention sont arrivées sur la plage de Brighton. Photo: dpa Trois corps ont été découverts au large de Brighton. La police enquête. Photo: dpa

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Les corps de trois femmes ont été repêchés en mer au large de la ville côtière de Brighton, en Angleterre.

La police du Sussex a indiqué que les forces d'intervention ont été alertées tôt ce matin: des signalements faisaient état d'«inquiétudes quant au sort de trois femmes en mer».

Selon les forces de l'ordre, les raisons exactes de l'incident ne sont pas encore claires et l'identité des femmes n'a pas encore pu être établie.

«Il s'agit d'un incident tragique et une enquête rapide est en cours afin de confirmer l'identité de ces trois femmes et de comprendre ce qui s'est passé», a déclaré le surintendant en chef Adam Hays, dans une conférence de presse. Les garde-côtes ont mené des recherches approfondies en mer et ne recherchent plus personne à ce stade, a ajouté le commissaire.

Des images prises sur le front de mer de cette ville du sud de l'Angleterre montrent de nombreux véhicules de police et des forces d'intervention, ainsi que des hélicoptères qui tournent au-dessus de l'eau.

Selon la BBC, la plupart des services d’urgence ont désormais quitté les lieux sur Madeira Drive, où trois fourgons de police sont toujours présents.

Située au bord de la Manche et proche de Londres, Brighton est une destination touristique très prisée, surtout en été.