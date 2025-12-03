Trois très jeunes gens sont morts noyés mercredi après que leur voiture a raté un virage et fini sa course dans la piscine d'un pavillon à Alès, dans le sud de la France. Plusieurs bouteilles de protoxyde d'azote (ou «gaz hilarant") ont été retrouvées dans le véhicule.

Keystone-SDA ATS

«Vers 02h00 du matin, une voiture avec trois jeunes garçons à bord a raté son virage et percuté le muret d'un pavillon où il y a une piscine. La voiture a défoncé le muret, s'est retournée et est tombée à l'intérieur de la piscine, sur le toit, les quatre roues en l'air», a expliqué à l'AFP le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini.

«Les trois personnes à bord, âgées de 14, 15 et 19 ans, sont décédées, a priori par noyade», a ajouté M. Grini, qui a ordonné une enquête pour «recherche de la cause de la mort» ainsi qu'une autopsie.

«Plusieurs bouteilles», voire «de nombreuses bouteilles» de protoxyde d'azote «ont été retrouvées dans le véhicule» accidenté, a-t-on par ailleurs appris de sources policières.

«Emboîté» dans la piscine

C'est le propriétaire du pavillon, un boulanger, qui a appelé les secours en constatant la présence du véhicule vers 06h00 du matin, selon le procureur. Les pompiers ont eu beaucoup de mal à accéder aux passagers de la voiture, la voiture étant pratiquement «emboitée» dans la piscine, a-t-il ajouté.

«C'est vraiment le comble de l'horreur. C'était impossible pour les passagers d'ouvrir les portes. Ce n'est pas le choc de l'accident qui les a tués. Ils se sont retrouvés la tête retournée, dans de l'eau glacée, incapables de sortir. Ils n'avaient aucune chance», a estimé Abdelkrim Grini, pour qui cet «accident» relève d'un «concours de circonstances invraisemblable».

Surnommé «gaz hilarant» et ayant notamment pour effet secondaire la perte de contrôle de ses consommateurs, le protoxyde d'azote a été récemment à l'origine de plusieurs drames routiers. Début novembre, un jeune homme de 19 ans a par exemple été mortellement percuté à Lille par un automobiliste ayant consommé ce gaz et fuyant la police.