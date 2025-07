Les léopards des neiges du zoo de Zurich comptent trois nouveaux petits pensionnaires. Nés le 9 mai dernier, les léopardeaux commencent désormais à découvrir leur environnement dans le parc extérieur dévolu aux fauves.

Keystone-SDA ATS

Les trois petits mâles sont nés dans le box séparé destiné aux portées. D'abord aveugles et sourds, ils sont restés entièrement dépendants de leur mère durant deux mois et ont beaucoup dormi durant cette période. Devenus éveillés et curieux, ils explorent à présent les différents secteurs de l'installation extérieure des fauves, écrit le zoo jeudi.

Le léopard des neiges est une espèce menacée par la chasse pour sa fourrure et pour la médecine traditionnelle ainsi que par la perte de son espace naturel d'Asie centrale en raison du changement climatique. Il ne reste plus que 3000 spécimens vivant dans la nature.