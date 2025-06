Le village du Pays-d'Enhaut Rossinière se transforme pour la troisième fois en galerie à ciel ouvert. Du 7 juin au 7 septembre, l'édition 2025 des Artisanales propose une balade artistique à la rencontre des oeuvres d'une centaine d'artistes et artisans disposés dans chaque coin de rue, façade et jardin du village.

Les Artisanales reviennent pour une 3e édition à ciel ouvert à Rossinière (VD) du 7 juin au 7 septembre (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Après le textile et le recyclage, le thème de cette 3e édition de la manifestation culturelle est le mouvement, indiquent ses organisateurs. Sculptures, cinétiques, tissages fluides, mobiles suspendus et installations interactives: les oeuvres jouent avec l'espace, le vent, la lumière et le passage du public.

Le patrimoine bâti de Rossinière est aussi mis en valeur puisque le parcours prend également place à l'intérieur de granges et de bâtiments historiques du village. Les Artisanales sont gratuites et ouvertes à tous, amateurs d'art, promeneurs curieux, petits et grands. Un guide détaillé est disponible au «point info» de la commune.

Ces trois mois d'exposition en plein air sont organisés par l'association Rossinière Animation et Pays-d'Enhaut Région, Economie et Tourisme. L'événement est parallèlement soutenu par les habitants et les autorités communales.