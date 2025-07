Trois personnes ont été tuées lors d'une fusillade devant un casino dans l'État américain du Nevada, selon les autorités locales. Deux blessés ont été transportés à l'hôpital dans un état critique.

La police sur les lieux de la fusillade au Grand Sierra Resort de Reno, le 28 juillet 2025. (AP Photo/Andy Barron) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'incident s'est produit lundi matin (heure locale) dans la ville de Reno. Le tireur a été arrêté et a lui-même été blessé par balle. Il a été transporté à l'hôpital.

Le mobile du coupable reste pour l'instant inconnu. La police n'avait initialement aucune raison de penser que le suspect et les victimes se connaissaient.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Les fusillades sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

Les armes sont facilement accessibles aux États-Unis et circulent en grand nombre. Selon les données du CDC, l'autorité sanitaire américaine, des dizaines de milliers de personnes meurent chaque année des suites de blessures par balle. Chez les enfants et les jeunes, elles constituent l'une des principales causes de décès, devant les accidents de la route selon les données de 2023. Une réforme en profondeur de la législation sur les armes est bloquée depuis des années par les républicains et le puissant lobby des armes.