Drames en montagne Autriche: trois morts dans des avalanches

ATS

18.2.2026 - 20:19

Trois personnes ont trouvé la mort dans des avalanches mercredi en Autriche, dont deux skieurs dans le Tyrol, a déclaré la police de cette région à l'AFP.

A Fiss, dans le Tyrol (ouest), une plaque de neige s'est décrochée sur un itinéraire de ski fermé, ensevelissant un vacancier de 71 ans qui a péri.
KEYSTONE

A Fiss, dans le Tyrol (ouest), une plaque de neige s'est décrochée sur un itinéraire de ski fermé, ensevelissant un vacancier de 71 ans qui a péri, selon les détails donnés par les services de secours à l'agence de presse autrichienne APA.

Toujours dans le Tyrol, dans la vallée de Navis, un randonneur à skis allemand de 44 ans a également perdu la vie.

Dans la région du Vorarlberg (ouest), où le risque d'avalanche était de 4 sur une échelle de 5, un randonneur à skis a été tué après avoir été enseveli par une coulée de neige.

Lundi, deux skieurs autrichiens qui pratiquaient le hors-piste en snowboard sur le glacier de Stubai dans le Tyrol, avaient également péri à la suite d'une coulée de neige.

