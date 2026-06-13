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Dans deux accidents Chute de pierres et avalanche : trois morts sur le massif du Mont-Blanc

ATS

13.6.2026 - 20:28

Trois personnes ont trouvé la mort samedi lors de deux accidents de montagne dans le massif du Mont-Blanc, a-t-on appris auprès des secours.

This photograph shows the Massif du Mont-Blanc mountain range in the French Alps, near Chamonix on February 13, 2026. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
This photograph shows the Massif du Mont-Blanc mountain range in the French Alps, near Chamonix on February 13, 2026. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
AFP

Keystone-SDA

13.06.2026, 20:28

Le premier accident a eu lieu vers 06h00 du matin sur une paroi du Mont Maudit (4465 m), l'arête Kuffner, qu'empruntaient en cordée deux alpinistes, un homme et une femme d'une trentaine d'années.

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Une chute de pierres les a emportés sur 300 m et les secours, alertés par une autre cordée, n'ont pu que constater le décès de ces deux alpinistes originaires de la région.

Un skieur de 56 ans, habitant la région, est également décédé après le dévissage d'une plaque de neige, sur l'éperon de la Brenva (4100 m), sur la face sud du Mont-Blanc côté italien. En coordination avec les secours italiens, c'est le PGHM de Chamonix qui est intervenu.

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