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Crans-Montana Trois nouvelles auditions prévues la semaine prochaine

ATS

8.5.2026 - 09:01

Trois nouveaux prévenus dans l'affaire du drame de Crans-Montana seront auditionnés par le pool des procureures en charge du dossier, la semaine prochaine. Deux sont issus du sérail politique.

Une importante présence d'avocats (ici au centre Me Romain Jordan) est prévue pour l'audition de Patrick Clivaz, lundi (photo d'illustration).
Une importante présence d'avocats (ici au centre Me Romain Jordan) est prévue pour l'audition de Patrick Clivaz, lundi (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

08.05.2026, 09:01

08.05.2026, 09:25

L’actuel conseiller communal en charge de la sécurité de la commune de Crans-Montana, Patrick Clivaz, est convoqué pour lundi 11 mai. L'homme est en poste depuis le 1er janvier 2025. Il ne l'était donc pas lors des contrôles des normes incendie au bar «Le Constellation», en 2018 et 2019.

L’actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune sera, lui, auditionné le lendemain, toujours au campus Energypolis à Sion.

Deux anciens de Chermignon

Ancien président de la commune de Chermignon (2009-2016), Jean-Claude Savoy devra répondre aux questions du pool des procureures et des avocats, mercredi 13 mai. Celui-ci n'avait pas poursuivi sa carrière politique au moment de la création de la commune de Crans-Montana, au 1er janvier 2017.

Dans cette affaire, les 13 prévenus doivent tous répondre d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. L'ancien conseiller communal de Chermignon en charge des constructions (2013-2016) sera, lui, convoqué pour la première fois par le MP le 3 juin, deux jours avant une nouvelle audition du gérant du bar, Jacques Moretti.

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