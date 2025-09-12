Une voiture conduite par une automobiliste de 57 ans a percuté un abribus vendredi en fin d'après-midi sur la place de la gare à Olten, blessant trois personnes dont une grièvement. Les circonstances de l'accident doivent encore être éclaircies.

Apparemment, la conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les secouristes sont intervenus en force. L'accident a perturbé le trafic ferroviaire pendant une heure environ, a indiqué la police soleuroise.