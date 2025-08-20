Trois personnes retrouvées mortes à Corcelles: un suspect arrêté

Un suspect a été arrêté par la police cantonale neuchâteloise (cliché symbolique/Keystone archives). ATS

Trois personnes ont été retrouvées mortes mardi soir dans un appartement de Corcelles (NE), a indiqué la police cantonale neuchâteloise dans un communiqué. Un suspect, blessé par des tirs de policiers, a été arrêté.