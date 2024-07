Le drame survenu ce matin serait un différend d'ordre privé

Trois personnes sont mortes dimanche matin à Vétroz après que plusieurs coups de feu ont été tirés dans le village valaisan. Pour l'heure, l'enquête montre qu'il s'agit d'un différend d'ordre privé, a indiqué la police cantonale dimanche après-midi lors d'une conférence de presse à Sion.

28.07.2024

Les trois personnes décédées sont une Valaisanne domiciliée à Vétroz, un homme domicilié dans le canton de Vaud et un Valaisan domicilié à Vétroz. Tous trois étaient âgés de 55 ans, a indiqué Christian Varone, commandant de la police valaisanne, lors d'un point presse à Sion.

Deux d'entre elles, une femme et un homme, ont été retrouvées sans vie dans un appartement à Vétroz. La troisième personne a été découverte décédée dans une autre habitation de la commune.

Selon les premières constatations, l'auteur présumé se serait donné la mort au moyen d'une arme à feu. L'une des victimes était une collaboratrice de la commune de Vétroz, a indiqué son président Olivier Cottagnoud, très touché par le drame.

Un drame à huis clos

«Une instruction a été ouverte pour assassinat», a indiqué Béatrice Pilloud, procureure générale du ministère public valaisan. «L'auteur présumé a pu être identifié sur la base de témoignages».

Il aurait tiré sur deux personnes puis serait retourné chez lui pour se donner la mort. Il est encore trop tôt pour indiquer quels étaient les liens entre ces trois personnes, a précisé la procureure générale, mais le drame semble s'être déroulé à huis clos, et découlerait d'un différend d'ordre privé.

D'après les informations du «Blick», l'auteur des faits était «en instance de divorce après plus de vingt ans de mariage» et aurait abattu son épouse et le nouveau compagnon de cette dernière.

Inconnu des services de police

La centrale de la police cantonale a été alertée à 06h53 par plusieurs personnes ayant entendu des coups de feu provenant d'un appartement situé dans le village. «On ne sait pas encore combien de coups de feu ont été tirés», a indiqué Christian Varone.

L'auteur présumé avait un permis d'acquisition d'armes, mais aucun achat d'armes à feu n'est enregistré auprès de la police cantonale. Son casier judiciaire est vierge et il est inconnu des services de police, a précisé le commandant de la police cantonale.

Pour l'heure, aucune information ne peut être donnée quant à l'arme utilisée lors du drame. L'enquête en est à ses tous débuts; le ministère public donnera des informations supplémentaires ultérieurement.

