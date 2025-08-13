Les autorités espagnoles ont annoncé mercredi avoir saisi trois tonnes de cocaïne sur un bateau à l'ouest de l'archipel des Canaries. Cinq membres d'équipage, un Vénézuélien et quatre Bangladais, ont été arrêtés.

Cocaïne. IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA ATS

La Garde Civile et les douanes ont indiqué dans un communiqué avoir «intercepté un navire de type remorqueur surnommé 'Sky White', qui transportait à son bord environ 3000 kilos de cocaïne».

Depuis un an, les autorités soupçonnaient ce bateau, qui utilisait le port de Dajla au Sahara occidental comme base, près des îles Canaries, de participer à un trafic de drogues «à grande échelle», ont-ils ajouté.

Depuis Dajla, le «Sky White», sous pavillon camerounais, «effectuait plusieurs trajets par an en traversant l'Atlantique pour revenir avec d'importantes quantités de cocaïne destinées au continent européen», ont-ils précisé.

L'opération a bénéficié de la collaboration internationale des forces de sécurité du Maroc, de la France, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Portugal, ont-ils indiqué.

L'arraisonnement du navire a eu lieu «dans les eaux internationales» avec un soutien militaire, ont-ils ajouté.

Le bateau était dans «un état déplorable pour la navigation», représentant un danger pour l'équipage lui-même, «quatre individus originaires du Bangladesh et un du Venezuela», qui ont été arrêtés en tant que présumés auteurs d'un délit de trafic de drogue.

Le navire a été remorqué vers l'île de Tenerife, où la drogue a été déchargée.