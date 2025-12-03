Le vol du Louvre a relancé le dossier de la fragilité des musées européens. Le témoignage d'un ancien voleur spécialisé dans les cambriolages en Suisse révèle qu'il suffit de peu de choses pour mettre en péril des biens d'une valeur inestimable.

Pénétrer dans un musée suisse est «trop facile» Imago

Nicolò Forni fon

Pas le temps ? blue News résume pour toi Après le casse du Louvre et dernièrement celui au Musée romain de Vidy l'inquiétude grandit quant à la sécurité des musées.

L'ancien voleur Jonathan Moltaldo raconte à la RTS comment il a réussi à cambrioler Audemars Piguet en quelques minutes en exploitant des failles de sécurité élémentaires.

Selon lui, les musées suisses restent une cible trop facile : fenêtres qui s'ouvrent, absence de serrures de sécurité et informations internes qui facilitent les cambriolages. Montre plus

Le vol sensationnel du Louvre en octobre a ravivé l'attention sur la vulnérabilité des musées, non seulement en France mais dans toute l'Europe.

Un signal d'alarme qui résonne également en Suisse, où certaines institutions, bien qu'elles conservent des biens d'une valeur considérable, semblent moins bien protégées qu'on ne pourrait le penser.

Dans ce contexte, la« RTS» a recueilli le témoignage d'un homme qui connaît ce monde de près : Jonathan Moltaldo, aujourd'hui repenti, mais autrefois auteur de quelques-uns des vols les plus audacieux.

Ses propos jettent une ombre inquiétante sur le niveau de sécurité des musées suisses, notamment ceux dédiés à l'horlogerie de luxe.

Les musées en Suisse sont trop faciles à cambrioler

Interviewé dans un bar du Prado, à Marseille - un lieu à l'ambiance presque cinématographique, entre un drapeau corse et une table d'époque - Moltaldo accepte, pour la première fois, de reconstituer les détails des vols qui l'ont rendu célèbre.

Condamné en 2021 à trois ans de prison pour "vols et dégradations professionnels", il ne nie plus : "La sécurité des musées suisses est trop fragile", dit-il sans hésiter.

Le casse d'Audemars Piguet : quatre minutes pour disparaître

Le vol au musée Audemars Piguet du Brassus, dans le canton de Vaud, spécialisé dans les montres haut de gamme, s'est déroulé en quelques instants, raconte-t-il : "Je crois qu'il était 3h ou 3h30. J'étais sur place depuis quinze jours. Je savais où trouver une échelle, toujours au même endroit".

La préparation est précise : voiture volée, patrouilles, rôles attribués. "Nous étions trois. Au chauffeur, j'ai dit : si nous ne sommes pas là au bout de quatre minutes, partez".

Le point faible n'était pas l'entrée principale, mais les fenêtres de l'étage. "Trois coups de masse et nous voilà à l'intérieur. Un complice a cassé les vitrines, j'ai pris les horloges". 59 pièces ont disparu ce jour-là, pour une valeur d'assurance de près d'un million de francs. Seules 12 ont été retrouvées.

Quant au sort des montres, Moltaldo est clair : "Je ne les ai jamais portées, je ne les aime pas.

Les autres ont fini au marché noir : collectionneurs privés, receleurs qui ont fondu les boîtiers pour en extraire les diamants, acheteurs en Russie, en Israël, au Maroc. "Qui vérifiera un jour ces passages ? Personne."

Un musée est plus simple qu'une banque

Pour Moltaldo, les musées suisses sont une cible parfaite : tant de valeur, si peu de protection. "Une fenêtre qui s'ouvre après trois coups, pas de herse, pas de blocus. C'est le fleuron de l'industrie suisse, et pourtant il a été protégé de la sorte".

Il ajoute :« Il est beaucoup plus facile d'attaquer un musée qu'une banque.»

Le vol du musée Jaeger-LeCoultre aurait d'ailleurs été réalisé grâce à des informations privilégiées : disposition des caisses, contenu, angles morts de la sécurité.

Le témoignage de Moltaldo intervient alors que le vol du Louvre a remis en cause tout le système européen de protection du patrimoine culturel.