Course-pursuite Il fuit la police à 110 km/h sur... une trottinette!

ATS

29.10.2025 - 12:29

La police zurichoise a saisi une trottinette électrique capable de rouler à 110 km/h au lieu des 20 km/h autorisés en la matière. A son guidon, un homme de 49 ans avait fui devant un contrôle de police avant de terminer sa course au sol après avoir percuté un tram.

La mesure de la vitesse brute de la trottinette électrique a révélé une pointe à 110 km/h au lieu des 20 km/h autorisés.
La mesure de la vitesse brute de la trottinette électrique a révélé une pointe à 110 km/h au lieu des 20 km/h autorisés.
ATS

Keystone-SDA

29.10.2025, 12:29

29.10.2025, 13:02

L'homme avait attiré l'attention d'une patrouille de la police municipale dimanche soir peu après 20h15 en roulant trop vite dans le centre-ville de Zurich. Il a refusé de s'arrêter devant les policiers qui tentaient de l'intercepter afin de contrôler son identité, indique la police de la ville mercredi.

Une voiture de police l'a alors pris en chasse, sirènes et gyrophares allumés, mais la trottinette électrique a poursuivi sa course folle qui s'est terminée dans un virage, lorsque son propriétaire a percuté latéralement un tram avant de tomber.

Capable de rouler à 110 km/h

L'homme de nationalité suisse a tenté alors de s'enfuir à pied, mais la police a pu l'arrêter.

Un contrôle de la vitesse potentielle de l'engin a permis de conclure qu'il était capable de rouler à une vitesse brute de 110 km/h. Le principal intéressé devra répondre de ses actes devant la justice.

