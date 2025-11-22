«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»

Vendredi soir, le président américain Donald Trump et le maire nouvellement élu de New York Zohran Mamdani se sont rencontrés à la Maison Blanche. Désormais, c'est l'escalade sur la toile.

Le démocrate de gauche et le républicain ont donné une image étonnamment unie. Evan Vucci/AP/dpa

Vendredi soir, le président américain Donald Trump et le maire nouvellement élu de New York se sont rencontrés pour la première fois à la Maison Blanche et, à la surprise générale, ils se sont très bien entendus.

Même le président américain Donald Trump n'a visiblement pas pu rester insensible au charme de Zohran Mamdani: le républicain a semblé littéralement enchanté par le futur maire de New York, qu'il avait encore récemment qualifié de «fou communiste».

«Tu as la chance de créer quelque chose de grand», s'est enthousiasmé Trump, a serré la main de Mamdani à plusieurs reprises et a loué sa «campagne incroyable contre beaucoup de gens intelligents». La rencontre à huis clos à la Maison Blanche a été «vraiment bonne» et «très productive», a poursuivi l'homme de 79 ans.

Devant les caméras, le républicain et le démocrate de gauche de 34 ans, qui exige des impôts plus élevés pour les riches et les entreprises et avait qualifié Trump de «fasciste», ont donné une image étonnamment harmonieuse. Dans son bureau officiel, le bureau ovale, Trump n'a cessé de hocher la tête en signe d'approbation et de sourire en direction de Mamdani, tandis que ce dernier se tenait à ses côtés, les mains jointes - une apparition qui ne rappelait guère la rhétorique acerbe de la campagne électorale de ces derniers mois.

Les mèmes fleurissent

Internet a également adoré la rencontre entre les deux hommes. D'innombrables mèmes circulent actuellement sur les médias sociaux. Un utilisateur écrit par exemple sur X: «Trouve quelqu'un qui te regarde comme Donald Trump regarde Zohran Mamdani». Il ajoute une image montrant le président américain regardant Mamdani:

Find you somebody who looks at you like Donald Trump looks at Zohran Mamdani. pic.twitter.com/yEQ9GeE7QY — Mike Nellis (@MikeNellis) November 21, 2025

Une utilisatrice de X répond à ce post: «Bro ne regarde même pas sa femme ou ses enfants de cette manière».

Bro doesn’t even look at his wife or children like this https://t.co/xrSqDpibM0 — Olivia Julianna 🇺🇸🦅🗳️ (@0liviajulianna) November 21, 2025

Un autre utilisateur écrit: «Les républicains, après avoir fait tout ce travail pour faire de Mamdani le buzz des élections de mi-mandat, puis avoir vu sa conférence de presse avec Trump»:

Republicans after doing all that work to make Mamdani the bogeyman in the midterms then watching his press conference with trump: pic.twitter.com/Nt0EN9rDbZ — Covie (@covie_93) November 21, 2025

Peu avant sa rencontre avec Trump, Mamdani a posté un selfie de lui dans l'avion. «Il savait qu'il allait vraiment se lâcher lors de cette réunion, LMAOOOOOO», écrit encore un utilisateur.

He knew he was boutta cook in that meeting LMAOOOOOOO https://t.co/0TEX8MQuKG — zay dante (@zaydante) November 21, 2025

Personne ne s'attendait à une rencontre aussi pacifique. Car pendant la campagne électorale et le soir des élections, le démocrate avait violemment attaqué le président américain. Mais pour Trump, cela ne semblait plus jouer aucun rôle. On l'a déjà traité de bien pire qu'un «despote», a plaisanté le républicain en réponse à une question à ce sujet. «Peut-être changera-t-il d'avis lorsque nous aurons travaillé ensemble».

Mamdani a répondu que les positions respectives avaient été «très clairement expliquées» l'une à l'autre. Il a apprécié chez Trump le fait que la rencontre n'ait pas porté sur les «nombreuses divergences d'opinion», mais sur «l'objectif commun de servir les New-Yorkais».

Trump, un fasciste? «Tu peux juste dire oui», répond le président

Lorsqu'on a demandé au maire élu s'il continuerait à qualifier Trump de fasciste, il s'est lancé dans une explication. Mais Trump lui a coupé la parole et a dit, tout en tapotant le bras de Mamdani: «Ce n'est pas grave. Tu peux juste dire oui. C'est plus facile que d'expliquer».

Le vice-président de Trump, JD Vance, s'est montré ravi de la réponse: le président a beaucoup de bons moments, a-t-il écrit sur la plateforme X pour accompagner un clip vidéo de l'échange. «Mais celui-ci est un classique absolu».

Inquiétude face à la démarche de l'ICE: thème conflictuel de la migration

Les deux politiciens ont toutefois dû se rendre compte qu'il pourrait y avoir des conflits à l'avenir. A New York, on craint par exemple que Trump, comme récemment dans d'autres villes, n'ordonne l'intervention de la garde nationale ou ne soutienne des rafles et des arrestations renforcées par le service de l'immigration ICE.

L'ICE fait déjà peur à de nombreux migrants. Le soir de sa victoire électorale, Mamdani avait souligné que New York resterait une ville d'immigrés. «Pour accéder à l'un d'entre nous, vous devez passer par tous les nôtres», avait-il alors déclaré en direction de Trump.

Dans le bureau ovale, les deux parties ont assuré vouloir travailler de concert sur la sécurité dans la mégapole. Mais c'est justement ce thème qui a montré le plus clairement, malgré l'unanimité, où se situera à l'avenir le potentiel de conflit: Trump qualifie toujours les migrants de criminels et a déclaré qu'il fallait chasser les «meurtriers et les trafiquants de drogue connus» de la ville.

Mamdani a quant à lui souligné qu'il s'agissait pour lui de protéger la population de New York. Dans le même temps, de nombreux New-Yorkais sont inquiets de l'action des autorités fédérales.