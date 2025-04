«Trump a une image catastrophique» - Le dilemme de Le Pen

Après sa condamnation à cinq ans d'inéligibilité, la cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen et son parti, le Rassemblement national (RN), ont renoué avec un virulent discours antisystème, un revirement qui risque d'annihiler plus d'une décennie de travail de «dédiabolisation».

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Chasse aux sorcières», «tyrannie des juges», magistrats «rouges», Etat de droit et démocratie «bafoués»... Les responsables du RN ont multiplié les attaques depuis la condamnation le 31 mars de leur figure emblématique, Marine Le Pen, à cinq ans d'inéligibilité avec effet immédiat pour détournement de fonds publics, lui barrant la route de la présidentielle 2027 dans l'attente d'un procès en appel. Elle a également été condamnée à quatre ans de prison, dont deux ferme sous bracelet électronique.

Marine Le Pen n'avait «pas d'autre choix» que d'adopter cette ligne de «victimisation» pour garder son socle électoral, estime Jean-Yves Dormagen, professeur de science politique à l'université de Montpellier (sud).

«C'est très classique de remettre en cause les juges, leur impartialité», souligne Mathieu Gallard, directeur d'études à l'institut Ipsos, en évoquant notamment les défenses de l'ancien président Nicolas Sarkozy, visé par plusieurs affaires judiciaires, et dont le procès sur le financement présumé d'une de ses campagnes par le dictateur libyen Mouamar Khadafi prend fin mardi.

«C'est la radicalité (de la réaction RN), avec des relents quasi-complotistes, qui est surprenante et nouvelle», relève-t-il. Depuis plus d'une décennie, Marine Le Pen s'est employée à lisser le discours du principal parti français d'extrême droite, rompant avec son père, Jean-Marie Le Pen, le sulfureux fondateur du Front national dont les saillies antisémites et racistes lui avaient valu le surnom de «diable de la République».

«Trumpisation»?

Cette stratégie de «dédiabolisation» s'est avérée payante. Le RN est devenu en 2022 le premier parti de France en nombre de voix. Il a échoué à remporter les législatives anticipées de 2024, mais a obtenu 123 sièges à l'Assemblée nationale, un record qui le place au cœur du jeu politique.

Trois fois candidate à la présidentielle, Marine Le Pen a atteint le deuxième tour en 2017 et 2022, battue à chaque fois par Emmanuel Macron. La virulence de la réaction à sa condamnation est à la hauteur de son ambition pour 2027, où les sondages la créditent de plus d'un tiers des voix au premier tour.

«Il y a des fondamentaux dans ce parti qui n'ont pas bougé. La posture anti-élites ne date pas d'hier», rappelle le politologue Jean-Yves Camus.

La chasse aux sorcières, «ce n'est pas une posture: Marine Le Pen y croit, comme son père y croyait, comme beaucoup de militants y croient», ajoute-t-il. Il balaie toutefois l'hypothèse d'une «trumpisation» du discours du RN, jugeant qu'un alignement sur les outrances du président américain serait contreproductif en France.

En quête de respectabilité, Marine Le Pen a ces dernières années maintenu une certaine distance avec Donald Trump. Le soutien affiché du milliardaire, qui a appelé à sa «libération», est un «handicap» dans sa volonté d'élargissement de son électorat, estime Mathieu Gallard.

«Elle en est consciente. Donald Trump a une image catastrophique dans l'opinion publique (française). Même au sein de l'électorat du RN, il est très clivant».

«Corde raide»

«La +rediabolisation+ n'est pas la solution, mais si le RN devient un clone des Républicains (le parti de la droite traditionnelle, ndlr), il n'a plus de raison d'être», juge cependant M. Camus.

«C'est tout l'exercice de la corde raide: il faut être suffisamment dédiabolisé pour ne plus faire peur mais garder quand même un petit différentiel qui fait qu'on va aller vers vous, plutôt que vers ce qu'on appelle la droite de gouvernement».

Dans les mois qui vont mener à son procès en appel, avec un jugement prévu à l'été 2026, l'exercice s'annonce particulièrement compliqué. «Cette affaire risque de devenir un feuilleton médiatique et judiciaire», souligne Jean-Yves Dormagen. «Pour s'en sortir, (Marine Le Pen) est obligée d'adopter un point de vue et un positionnement antisystème (qui) n'est pas de nature à réunir l'électorat modéré de centre droit», pourtant nécessaire au RN pour gagner les élections.