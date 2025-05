Trump: «J'ordonne de rouvrir, agrandir et reconstruire Alcatraz»

Le président américain Donald Trump veut réouvrir et moderniser l'emblématique prison d'Alcatraz, à San Francisco, pour y enfermer les criminels les plus violents, a-t-il indiqué dimanche soir sur son réseau social Truth Social. L'établissement avait été fermé en mars 1963.

Fermée en 1963, l'ancienne prison est aujourd'hui une attraction touristique emblématique de la baie de San Francisco, en Californie. Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Depuis trop longtemps, [les Etats-Unis d']Amérique [sont] victime[s] de criminels vicieux, violents et récidivistes, la lie de la société, qui n'apporteront jamais rien d'autre que la misère et la souffrance», a écrit le milliardaire républicain.

«C'est pourquoi aujourd'hui j'ordonne au bureau des prisons, ainsi qu'au ministère de la justice, au FBI et au ministère de l'intérieur de rouvrir, agrandir substantiellement et reconstruire Alcatraz pour enfermer les criminels les plus dangereux et violents».

Fermée après 29 ans

Donald Trump estime que la remise en fonction de l'établissement sera un «symbole de loi, d'ordre et de justice». La prison, où avaient été emprisonnés les plus grands chefs de la mafia et notamment Al Capone, a été fermée en 1963 après seulement 29 ans de service en raison de coûts de fonctionnement trop importants, selon le bureau des prisons américain.

Située à deux kilomètres de la côte, l'ancienne prison est aujourd'hui une attraction touristique emblématique de la baie de San Francisco, en Californie.

Le président américain a fait de la lutte contre la criminalité un élément-clé de son second mandat à la Maison-Blanche.