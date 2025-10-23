Trump annonce repousser l'envoi de forces fédérales à San Francisco

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Eliminer les criminels» Trump annonce repousser l'envoi de forces fédérales à San Francisco

ATS

23.10.2025 - 21:37

Donald Trump a annoncé jeudi qu'il reportait l'envoi de forces fédérales à San Francisco. Il avait pourtant évoqué à plusieurs reprises l'envoi de troupes dans une ville dépeinte par la droite américaine comme gangrenée par la criminalité.

Donald Trump a finalement renoncé à envoyer des forces fédérales à San Francisco (archives).
Donald Trump a finalement renoncé à envoyer des forces fédérales à San Francisco (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 21:37

23.10.2025, 21:53

Le président a déclaré qu'il s'apprêtait à ordonner cette action ce week-end, mais qu'il avait été convaincu de faire marche arrière après avoir parlé à «des amis à (lui) qui vivent dans la région» et au maire Daniel Lurie.

L'édile démocrate «m'a demandé, très gentiment, de lui donner une chance de voir s'il pouvait redresser la situation», a-t-il assuré sur son réseau Truth Social.

«Je lui ai dit que je pense qu'il fait une erreur, car nous pouvons le faire beaucoup plus rapidement et éliminer les criminels que la loi ne lui permet pas d'éliminer,» a poursuivi M. Trump. «Par conséquent, nous n'interviendrons pas à San Francisco samedi. Restez à l'écoute!», a ajouté le milliardaire.

Etats-Unis. La Cour suprême confirme le blocage du déploiement de la Garde nationale à Chicago

Etats-UnisLa Cour suprême confirme le blocage du déploiement de la Garde nationale à Chicago

Repoussoir

Le président n'a toutefois pas exclu une intensification ultérieure des opérations coup de poing de la police de l'immigration (ICE), ou l'envoi de la Garde nationale dans le futur, comme il l'a fait dans d'autres villes démocrates comme Los Angeles et Washington.

Le maire Daniel Lurie avait averti cette semaine que les agents masqués d'ICE utilisaient des tactiques conçues pour provoquer des troubles, utilisées ensuite comme prétexte pour dépêcher des militaires sur place.

Jeudi, il a assuré avoir convaincu M. Trump de faire machine arrière lors d'un appel, en expliquant que San Francisco est en plein redressement. «Le président m'a dit clairement qu'il annulait tout plan de déploiement fédéral à San Francisco,» a déclaré le maire.

San Francisco a été érigée depuis plusieurs années en repoussoir par les républicains, pour dénoncer la déchéance à laquelle mènent selon eux les politiques de la gauche américaine. Ils la présentent comme une ville à la criminalité galopante, avec un nombre grandissant de sans-abris et des problèmes de consommation de drogues en pleine rue.

La réalité est plus complexe: contrairement à de nombreuses villes américaines, qui connaissent les mêmes problèmes dans des banlieues périphériques, les sans-abris de San Francisco sont regroupés en centre-ville, dans une zone proche du quartier des affaires et des lieux touristiques. Malgré cette visibilité accrue, les taux de criminalité de la ville sont en chute libre.

Les chiffres du département de police de San Francisco et du département de la justice de Californie montrent que le nombre de meurtres est à son plus bas niveau depuis sept décennies, tandis que les vols sont à leur niveau le plus bas depuis 40 ans.

Chicago. Donald Trump subit un terrible camouflet !

ChicagoDonald Trump subit un terrible camouflet !

Les plus lus

«La réponse sera très forte. Pour ne pas dire stupéfiante»
Ce que l'on sait des sanctions américaines visant les hydrocarbures russes
L’hôpital de Saint-Malo secoué par une tragédie !
Les aéroports américains menacés par un véritable chaos
«Benjamin» a fortement balayé la Suisse, 750 appels rien qu’en terre vaudoise
Trump annonce repousser l'envoi de forces fédérales à San Francisco