Affaire Epstein Trump avec six femmes : les démocrates dévoilent un cliché choc !

dpa

12.12.2025 - 18:18

Les démocrates américains ont publié de nouvelles photos provenant de l'héritage de Jeffrey Epstein. Sur une image en noir et blanc, on peut voir le président Donald Trump en compagnie de six femmes.

Ces e-mails de Jeffrey Epstein révélant des contradictions de Donald Trump

Ces e-mails de Jeffrey Epstein révélant des contradictions de Donald Trump

Pendant des décennies, Donald Trump et Jeffrey Epstein se sont rencontrés à plusieurs reprises lors de soirées ou dans des jets privés. Des photos les montrent avec des jeunes femmes.

14.11.2025

,

DPA, Redaktion blue News

12.12.2025, 18:18

12.12.2025, 20:04

Les démocrates américains ont publié d'autres clichés provenant de l'héritage du défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein. L'une des photos en noir et blanc montre le président Donald Trump avec six femmes méconnaissables. Bill Clinton et l'ancien prince britannique Andrew sont également reconnaissables sur d'autres clichés.

Les 19 photos publiées vendredi par les élus démocrates de la commission de contrôle de la Chambre des représentants américaine ne représentent qu'une infime partie des plus de 95'000 clichés qu'ils ont reçus de la succession Epstein. Les députés n'ont pas indiqué pourquoi les images des six femmes de l'image avec Trump étaient noircies. Ils n'ont pas non plus fourni de légendes ou de contexte pour les clichés.

Certaines des photos étaient déjà connues. Tant Trump que Clinton et Andrew faisaient partie du cercle d'amis d'Epstein, qui dispose d'un bon réseau. Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait déjà pris ses distances avec Epstein bien avant que des accusations d'avoir abusé de dizaines de jeunes filles mineures pendant de nombreuses années ne soient portées contre lui. Pour mémoire, Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule en 2019.

Pouvoir et compromissions. Qui échangeait avec Epstein ? Les révélations secouent milieux politique et business

Pouvoir et compromissionsQui échangeait avec Epstein ? Les révélations secouent milieux politique et business

«Opération de dissimulation»

Les démocrates prévoient de publier d'autres enregistrements dans les jours et semaines à venir. Parallèlement, le ministère de la Justice a également été obligé, suite à une décision du Congrès, de publier des dossiers d'enquête sur le cas Epstein. Trump s'y était longtemps opposé, mais avait fini par céder.

«Il est temps de mettre fin à cette opération de dissimulation de la Maison Blanche et de rendre justice aux survivants de Jeffrey Epstein et à ses puissants amis», a déclaré Robert Garcia, dirigeant démocrate de la commission de contrôle. La Maison Blanche n'a pas répondu dans un premier temps à une demande de commentaire sur les photos.

Chambres, siège de dentiste.... Images «inédites» de l'île d'Epstein: «Un aperçu troublant de son monde»

Chambres, siège de dentiste...Images «inédites» de l'île d'Epstein: «Un aperçu troublant de son monde»

