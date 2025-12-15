  1. Clients Privés
Stupéfiants Trump classe le fentanyl comme une «arme de destruction massive»

ATS

15.12.2025 - 22:54

Donald Trump a annoncé lundi un durcissement de sa guerre contre le narcotrafic, en désignant le fentanyl, un puissant opioïde de synthèse responsable de très nombreuses overdoses aux Etats-Unis, comme «arme de destruction massive».

Une saisie de fentanyl à Atlanta en novembre dernier, une substance que le président Trump classe au rang d'"arme de destruction massive".
ATS
ATS

Keystone-SDA

15.12.2025, 22:54

16.12.2025, 07:12

«Avec le décret que je vais signer aujourd'hui, nous classons formellement le fentanyl comme une arme de destruction massive, ce qu'il est», a dit le président américain dans le Bureau ovale.

«Aucune bombe ne fait ce que (cette drogue) fait: 200'000 à 300'000 personnes meurent chaque année», a-t-il ajouté.

Selon le site des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le nombre total de décès par overdose aux Etats-Unis en 2024 était de l'ordre de 80'000, dont quelque 48'000 dus à des opioïdes de synthèse.

Le décret précise que le fentanyl «s'apparente davantage à une arme chimique qu'à un stupéfiant», justifiant ainsi cette classification.

«La fabrication et la distribution de fentanyl, principalement par le biais des réseaux criminels organisés, menacent notre sécurité nationale et alimentent l'anarchie» sur le continent américain et «à nos frontières», peut-on y lire.

Donald Trump a par ailleurs déclaré lundi que son gouvernement «envisageait» un assouplissement des restrictions fédérales sur la marijuana, en la reclassant comme une drogue moins dangereuse.

«Beaucoup de gens souhaitent cette reclassification, parce qu'elle permettrait de mener d'énormes quantités de recherches qui ne peuvent pas être réalisées tant qu'il n'y a pas de reclassification», a-t-il affirmé.

Les Etats-Unis ont désigné en février plusieurs cartels de la drogue «organisations terroristes étrangères», et ont accru leur pression sur le Mexique et, surtout, le Venezuela du dirigeant socialiste Nicolas Maduro, accusé de narcotrafic, même si selon les experts, ce pays n'est pas la principale source des drogues entrant aux Etats-Unis et ne produit pas de fentanyl.

Le gouvernement américain a déployé un important dispositif naval et aérien dans les Caraïbes et y mène des frappes contre des embarcations suspectées de transporter de la drogue, en particulier de la cocaïne, ainsi que dans le Pacifique.

Le président Trump calque ainsi la lutte contre le narcotrafic sur la terminologie et les méthodes employées dans la lutte contre le terrorisme.

Caracas dément les accusations de narcotrafic et accuse Washington de vouloir évincer M. Maduro du pouvoir et s'emparer des immenses réserves de pétrole du pays, soumis depuis 2019 à un embargo.

La DEA, l'agence antidrogue américaine, affirme que les cartels mexicains sont «au coeur» de la crise liée aux drogues de synthèse aux Etats-Unis.

