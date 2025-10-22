Trump demande 230 mios à son ministère de la Justice - pour sa poche!

Le ministère américain de la Justice devrait verser 230 millions de dollars au président américain en compensation d'une injustice ressentie. Ce sont justement des officiels qui viennent de défendre Trump et ses proches au tribunal qui décideront si cela se fera, rapporte le «New York Times».

Sans blague : Donald Trump veut que le ministère de la Justice de Pam Bondi (à droite) lui verse 230 millions de dollars. KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

Le président américain demande 230 millions de dollars au ministère de la Justice en compensation d'une injustice ressentie. C'est ce que rapporte le «New York Times» (NYT) en se référant à des sources informées. Ce sont justement les personnes qui ont défendu Donald Trump et des personnes de son entourage proche en tant qu'avocats qui pourraient décider de ce paiement au sein de l'administration.

Donald Trump a présenté des demandes par voie administrative qui, selon le NYT, servent souvent d'étape préalable à une plainte. La première d'entre elles aurait été déposée dès la fin 2023 et concerne une prétendue violation de ses droits dans le cadre de l'enquête russe alias Russiagate. Lors de celles-ci, il a été établi que Moscou avait tenté d'influencer les élections de 2016.

Host: Trump is demanding $230 million from the taxpayers as compensation for investigations into him by the DOJ. The mountain of ethical red flags surrounding Trump demanding $230 million from the government he leads with his own AG set to sign off on any settlement is obvious.



[image or embed] — FactPost (@factpostnews.bsky.social) 21. Oktober 2025 um 22:41

Comme la police fédérale (FBI) et l'enquêteur spécial Robert Mueller ont également examiné s'il y avait des liens entre la campagne de Trump et le Kremlin, le New-Yorkais veut une compensation. Une deuxième demande remonterait à l'été 2024: Trump se sent trahi par la perquisition de son club de luxe de Mar-a-Lago en 2022.

L'ex-avocat de Trump décide-t-il d'une bénédiction de plusieurs millions?

La rafle, au cours de laquelle on a recherché des documents secrets que Trump n'a pas restitués aux archives fédérales malgré plusieurs demandes, aurait porté atteinte à sa vie privée. Et parce que le ministère de la Justice a porté plainte à l'époque pour cette affaire, l'actuel président accuse le ministère de «poursuites malveillantes».

Selon le NYT, le règlement du ministère de la Justice prévoit, pour les demandes dépassant quatre millions de dollars, deux personnes chargées de trancher: il s'agit des numéros deux et trois du ministère - le United States Deputy Attorney General et le United States Associate Attorney General.

Le premier poste est occupé par Todd Blanche, qui a représenté Trump au tribunal de New York en 2024, dans le cadre de l'affaire de l'argent du silence pour l'affaire de Trump, Stephanie Clifford, connue sous le nom de Stormy Daniels. En février, l'homme de 51 ans a déclaré lors de son audition avant son entrée en fonction que Trump restait son client, note le NYT.

«Quelle dérision»

Le numéro trois du ministère de la Justice est Stanley Woodward Jr. Il avait représenté des proches de Trump en tant qu'avocat - par exemple lorsqu'il s'agissait de dossiers secrets ou de l'assaut du Capitole. Ces deux hommes vont-ils refuser de se prononcer sur le fond de l'affaire en raison de leur partialité ?

Le porte-parole du ministère de la Justice écrit seulement ceci au NYT : «Tous les fonctionnaires suivront en toutes circonstances les directives du commissaire à l'éthique». Or, la ministre de la Justice Pam Bondi a renvoyé ce dernier en juillet, précise le journal américain.

One of the best parts of the “Trump wants a $230 million payoff from the DOJ” story: The DOJ said the matter will be steered by officials who will “follow the guidance of career ethics officials.” Left unsaid: Pam Bondi fired the DOJ’s top ethics official in July. www.msnbc.com/rachel-maddo...



[image or embed] — Steve Benen (@stevebenen.com) 21. Oktober 2025 um 22:03

Il est également précisé que l'autorité ne serait pas tenue de le rendre public immédiatement si un paiement devait être effectué. Bennett L. Gershman, professeur d'éthique à l'université de Pace, a des mots très clairs: «Quelle dérision» !

Et de poursuivre: «Le conflit éthique est si fondamental et basique qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un professeur de droit pour l'expliquer». Les gens de Trump devraient décider si Trump reçoit de l'argent. «C'est bizarre et presque trop farfelu pour être cru».

Même Trump sait que «c'est terriblement étrange»

Même le président est apparemment conscient du dilemme: «Je suis celui qui prend la décision, et cette décision devrait passer par mon bureau, et c'est terriblement étrange de prendre une décision où je paie moi-même», déclare Trump lorsqu'on l'interroge sur sa requête.

Et d'ajouter: «J'ai été très gravement lésé, et tout argent que je recevrai sera donné à des œuvres caritatives». Mais il reste à voir à quel point ces causes sont charitables.

COLLINS: The NYT is reporting your legal team is seeking $230 million from your own DOJ now in response to the investigations into you. Is that something you want? TRUMP: It could be, yeah. I don't even talk to them about it. All I know is they would owe me a lot of money. They rigged the election.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 21. Oktober 2025 um 23:16

Les millions que Trump a empochés lors de ses actions en justice contre des entreprises de médias doivent être versés dans sa bibliothèque présidentielle. Cette vidéo remarquable de «Last Week Tonight» montre ce que les présidents des deux côtés peuvent faire avec leurs bibliothèques :