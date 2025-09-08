Trump devra payer 83 millions de dollars pour diffamation

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fond d'accusation de viol Trump devra payer 83 millions de dollars pour diffamation

ATS

8.9.2025 - 17:03

Une cour d'appel de New York a confirmé lundi la condamnation de Donald Trump à verser 83,3 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll pour l'avoir diffamée, sur fond d'accusations de viol.

Donald Trump devra verser des millions de dollars à l’autrice E. Jean Carroll, pour des propos diffamatoires.
Donald Trump devra verser des millions de dollars à l’autrice E. Jean Carroll, pour des propos diffamatoires.
ATS

Keystone-SDA

08.09.2025, 17:03

08.09.2025, 17:47

Dans cette affaire civile, le président américain avait été condamné en janvier 2024 par un jury populaire, qui l'avait estimé coupable d'avoir diffamé cette ancienne chroniqueuse du magazine Elle après qu'elle l'eut accusé de viol dans les années 1990.

Les neuf jurés avaient imposé ce montant astronomique de 83,3 millions de dollars, dont 65 millions de dollars de dommages et intérêts «punitifs» censés dissuader Donald Trump de «nuire» à nouveau à Mme Carroll.

Cette somme avait excédé de beaucoup les dix millions de dollars réclamés par la plaignante pour préjudice moral et professionnel.

Le républicain, qui était alors en campagne pour revenir à la Maison Blanche, avait fustigé une condamnation «ridicule» et promis de faire appel.

La Cour d'appel a considéré que le dédommagement décidé par le jury en première instance était «raisonnable au regard des faits extraordinaires et choquants de ce dossier».

Elizabeth Jean Carroll, 81 ans, fut journaliste et chroniqueuse pour l'édition américaine du magazine Elle et a accusé en 2019 Donald Trump de l'avoir violée en 1996 dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais.

Sur la foi d'une autre plainte au civil en 2022 pour viol et diffamation, elle avait déjà, en mai 2023, fait reconnaître Donald Trump responsable d'agression sexuelle à son encontre en 1996.

Le magnat avait été alors condamné à lui verser cinq millions de dollars.

Les plus lus

Trump devra payer 83 millions de dollars pour diffamation
Le chauffard qui a foncé dans la foule a été libéré
Scandale dans le ski suisse : un coach juniors dans de sales draps
Le prince Harry se recueille sur la tombe de sa grand-mère
Le chauffard de Lausanne arrêté provisoirement