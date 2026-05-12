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Un roupillon pour Trump ? «Il a cligné des yeux, crétin», rétorque la Maison Blanche

Dominik Müller

12.5.2026

Les vidéos d'un Donald Trump apparemment assoupi se propagent actuellement à toute vitesse sur les réseaux sociaux. La Maison Blanche dément et réagit à ces accusations avec des mots forts.

12.05.2026, 13:24

12.05.2026, 14:28

Lors d'une manifestation sur la santé des femmes enceintes et des bébés dans le bureau ovale, le président américain Donald Trump a fait sensation par son comportement. Alors que des experts et des invités parlaient des développements médicaux, Trump donnait par moments l'impression de s'endormir. Des vidéos et des photos de la scène se sont ensuite rapidement répandues sur les réseaux sociaux.

Un journaliste de l'agence de presse Reuters a publié sur X une photo du président apparemment assoupi. Le compte «Rapid Response 47», géré par la Maison Blanche, a réagi en disant: «Il a cligné des yeux, espèce de crétin fini».

Le député démocrate Ted Lieu a ensuite fait remarquer sur X qu'il s'agissait d'un très long clignement. En effet, Trump a gardé les yeux fermés pendant un total de 17 secondes consécutives.

Ce n'est pas la première fois que des accusations de ce type sont portées contre le président. Fin 2025, Trump avait déjà fait la une des journaux lors d'une réunion du cabinet. Selon «9News», il avait alors déclaré après coup qu'il n'avait pas dormi, mais qu'il s'était simplement ennuyé.

La discussion est d'autant plus explosive que Trump s'était moqué à plusieurs reprises de son prédécesseur Joe Biden en l'appelant «Sleepy Joe» lors de la campagne présidentielle de 2024. Jusqu'à présent, Trump ne s'est pas exprimé publiquement sur les scènes concernées à la Maison Blanche.

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