Trump écume: Jimmy Kimmel sait qui sera son vice-président

Jimmy Kimmel consacre une nouvelle fois son émission de fin de soirée à son sujet favori: Donald Trump. L'animateur affirme savoir qui sera son running mate et donc potentiellement son vice-président.

Jimmy Kimmel s'agite à cause de Donald Trump - et s'attaque une fois de plus à l'ex-président. YouTube/Jimmy Kimmel Live

Philipp Dahm

Jimmy Kimmel ne peut pas s'en empêcher. Il commence par informer que Joe Biden se rend aux commémorations du D-Day en Normandie - mais revient tout de suite à son sujet favori.

«En 2018, Donald Trump a choisi de manière infamante de ne pas se rendre sur les tombes des soldats américains en France parce que ses cheveux ne devaient pas être mouillés», rappelle Kimmel en évoquant le même événement il y a six ans. «Et il les a traités de 'suckers' et de 'losers', ce n'est pas une blague. Et ce, alors que la seule chose qu'il ait prise d'assaut est Daniels».

L'allusion à Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, fait huer le public, mais l'animateur du late night lève les mains en signe de défense. Il faut reconnaître une chose à Trump, concède-t-il: «Le matin, l'ex-président a diffusé quelque chose de respectueux».

Cela semble décent : Le message social de Trump sur la vérité pour le jour J. YouTube/Jimmy Kimmel Live

Trump rend hommage aux vétérans du D-Day: ils faisaient partie des «Américains les plus courageux, les plus nobles et les plus grandioses qui aient jamais foulé la terre», lit Kimmel dans son message Truth Social. «Ils ont versé leur sang et des milliers d'autres ont donné leur vie pour défendre la liberté de l'Amérique. Ils sont dans nos cœurs - aujourd'hui et pour toujours».

«Un vieil hurluberlu sous le feu»

Cela sonne bien, mais il y a un hic: «Je suis d'accord avec ça, clarifie Kimmel, et j'en aurais même été ému d'une certaine manière s'il n'avait pas posté douze heures plus tôt: 'Ce que j'ai vécu, personne ne l'a jamais vécu ! J'étais en état de siège!»

Le message social de Trump, posté douze heures plus tôt. YouTube/Jimmy Kimmel Live

«Trump est en Californie ce soir», l'animateur de 56 ans reste sur le sujet, dont l'émission est enregistrée à Los Angeles. Le lendemain, l'ex-président se rendra à Beverly Hills pour collecter des fonds pour sa campagne électorale, a-t-il ajouté: L'entrée à l'événement coûte 250'000 dollars par personne, informe Kimmel: «Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de faire un selfie avec un délinquant condamné qui ne maîtrise pas ses gaz», se moque-t-il.

Le fait que Donald Trump garde en mémoire le procès perdu pour l'argent du silence se lit sur le visage de l'homme de 77 ans: Le «vieil hurluberlu» est tellement «sous le feu» qu'il a l'écume aux lèvres, montre Kimmel à partir de la minute 4:25. «Nous récupérons notre pays le 5 novembre 2024», dit le New-Yorkais, si en colère qu'il en crache.

«Pauvre Melania»

«Oh mon Dieu, ce n'est pas quelque chose que je dois revoir un jour», se secoue Kimmel, pour ajouter promptement : «Je crois que je dois revoir ça». Le clip qui suit, avec répétition, ralentissement et agrandissement de la scène, ne met pas vraiment l'eau à la bouche. «Pauvre Melania», envoie encore Kimmel après.

L'écume aux lèvres : Donald Trump. YouTube/Jimmy Kimmel Live

Late Night USA - Comprendre l'Amérique blue News 50 États, 330 millions de personnes et encore plus d'opinions : Comment peut-on «comprendre l'Amérique» ? Pour garder une vue d'ensemble sans s'enflammer, il faut un phare. Les stars de «Late Night» offrent l'une des meilleures aides à la navigation : Elles sont les parfaits pilotes qui désignent impitoyablement les bas-fonds du pays et des gens, et servent à notre auteur Philipp Dahm de boussole comique pour l'état d'esprit de l'âme américaine.

Il ne s'agit pas pour lui d'embarrasser Trump, ajoute Kimmel, «même si j'aime ça». L'ensemble témoigne plutôt de l'incompétence de l'équipe de Trump, qui a mis le clip en ligne malgré son caractère peu ragoûtant.

Cela amène l'animateur de Late Night à évoquer les informations des médias américains selon lesquelles le cercle des candidats au poste de vice-président se serait rétréci à quatre. «Ce sont tous des hommes», a déclaré Kimmel. «D'après les rumeurs, les quatre sont ...».

Qui sera le vice-président de Trump ?

«... Le sénateur de Floride Marco Rubio ...» A la minute 5:20, un clip de 2016 est diffusé, dans lequel Rubio demande à Trump, sous les rires, à un «escroc» : «Ce type a mis un casino en faillite. Comment un casino peut-il faire faillite ?»

«... Le sénateur de l'Ohio JD Vance ...» Dans le clip suivant, ce dernier déclare : «Je ne suis jamais Trump. Je ne l'ai jamais aimé». Vance a également déjà qualifié cet «idiot» de «nuisible» et de «condamnable».

«... Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Bergham ...» Celui-ci explique dans l'interlude qu'il ne veut pas faire d'affaires avec Trump. "On est jugé en fonction de la société dans laquelle on s'engage", justifie-t-il.

«Je pense que nous avons un gagnant»

«... et le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott», conclut le présentateur en évoquant le carrousel des candidats. Ce que Scott a dit sur Trump ? Il le lui a même dit en face, à voir à partir de la sixième minute : «Je t'aime tout simplement», se soumet Scott à l'ex-président devant les caméras le 23 janvier. «Je crois que nous avons un gagnant», s'exclame Kimmel.

Tim Scott :I love you

Trump: you’re not mine type. https://t.co/Zv1uAvGRk4 — Myland (@MaiNeal53538) January 24, 2024

«Que ces types n'aient pas honte - nous l'avons sur vidéo», s'étonne le père de deux enfants. «Au moins Tim Scott a siroté son A**** depuis le premier jour. Les autres sont de telles limaces sans colonne vertébrale, impuissantes et rampantes. Je suis juste surpris que Ted Cruz ne soit pas sur la liste».

Kimmel ajoute que Trump est désormais interdit de séjour dans 37 pays en raison de sa condamnation et que sa licence d'arme à feu a été révoquée à New York. «C'est assez fou qu'un type ne puisse pas avoir d'arme à feu, mais qu'il puisse avoir une arme nucléaire. C'est comme si tes parents disaient : tu ne peux pas avoir de chiot, mais si tu as de bonnes notes, on t'achètera un loup-garou».