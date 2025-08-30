  1. Clients Privés
Alimentée par JD Vance «Trump est mort» : la folle rumeur qui a enflammé la Toile

Clara Francey

30.8.2025

Une rumeur virale annonçant le décès du président américain Donald Trump a enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures, aux États-Unis comme à l’international.

Rédaction blue News

30.08.2025, 17:34

30.08.2025, 17:38

Une rumeur virale annonçant la mort de Donald Trump a secoué Internet ces dernières heures aux États-Unis… et bien au-delà. Alors que le président américain de 79 ans n’avait plus été vu en public depuis le milieu de la semaine, certains internautes ont cru bon d’annoncer son décès ce samedi 30 août. En quelques heures, le mot-clé «Trump is dead» (Trump est mort) s’est hissé parmi les plus commentés sur X.

Des mains bleues et une déclaration ambiguë

À l’origine de cet emballement ? De récentes photos du président américain où ses mains apparaissent anormalement bleutées. Ce détail a ravivé les inquiétudes autour de son état de santé, certains internautes les comparant à celles d’Elizabeth II peu avant sa disparition.

La rumeur s’est également nourrie d’une déclaration pour le moins ambiguë de son vice-président, JD Vance, interrogé sur l’état de santé du 47e président des États-Unis. Dans un entretien accordé à USA Today mercredi, il a ainsi déclaré : «Si, Dieu nous en préserve, une terrible tragédie devait survenir, je ne peux imaginer meilleure préparation à cette fonction que celle que j’ai reçue ces 200 derniers jours.»

Une phrase largement interprétée comme un message codé, voire un aveu déguisé d’une situation préoccupante.

À l’heure actuelle, la Maison-Blanche n’a pas publié de démenti officiel. Mais des images capturées ce samedi 30 août par l'AFP montrent Donald Trump quittant la résidence présidentielle en compagnie de sa petite-fille Kai, apparemment en bonne santé.

US President Donald Trump (R) and his granddaughter Kai Trump load the motorcade on the south lawn of the White House in Washington DC on August 30, 2025, as they head to Trump National golf course in Sterling, Virginia, (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
AFP

Notice sur l’IA : cet article a été rédigé à l’aide de l’intelligence artificielle.

Archive sur Trump

Trump pense que beaucoup d'Américains

Trump pense que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur"

Donald Trump a déclaré lundi, lors d'une conférence de presse improvisée dans le Bureau ovale, que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur", ajoutant ne pas aimer les dictateurs et ne pas en être un.

26.08.2025

