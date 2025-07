Trump et Epstein : une relation tumultueuse pas comme les autres

Voisins riches et mondains en Floride, brouille au sujet d'une villa, prise de distance avec les accusations de trafic sexuel de mineures : le point sur la relation entre le président américain Donald Trump et Jeffrey Epstein, le riche financier mort en prison en 2019 avant son procès.

La relation entre le président américain Donald Trump et Jeffrey Epstein a été tumultueuse. IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA ATS

Deux New-Yorkais en Floride

En 2002, Donald Trump fait partie des personnes interrogées dans un portrait de Jeffrey Epstein dressé par le New York Magazine. C'est avant les démêlés avec la justice. «Je connais Jeff depuis quinze ans. C'est un type formidable. Quelqu'un de très sympathique à côtoyer», témoigne-t-il alors.

«Il se dit même qu'il aime autant les belles femmes que moi et beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes. Aucun doute: Jeffrey profite de sa vie sociale», lance-t-il.

Tous deux New-yorkais, Trump et Epstein se fréquentent au moins depuis le début des années 1990, quand le second devient voisin en Floride du premier, magnat de l'immobilier déjà implanté à Mar-a-Lago, sa luxueuse résidence. De Manhattan à Palm Beach, ils évoluent dans les mêmes cercles.

Soirées compromettantes

Photographie à l'appui, CNN rapporte qu'en 1993, Epstein a assisté au mariage de Donald Trump avec Marla Maples. Une vidéo d'archives de NBC datant de l'année précédente montre les deux hommes lors d'une soirée à Mar-a-Lago. On y voit Trump venir accueillir Epstein mais aussi attirer une femme vers lui et lui toucher les fesses, ou encore sembler pointer du doigt certaines femmes en murmurant à l'oreille de son invité.

La même année, selon le New York Times, Epstein est le seul invité d'un événement organisé avec de jeunes mannequins. Une soirée au cours de laquelle une femme accuse Donald Trump de l'avoir embrassée et caressée de force et, plus tard, de s'être invité dans le lit d'une jeune participante.

Toujours selon le quotidien, Stacey Williams, alors compagne d'Epstein, affirme que, un jour de 1993 où elle est montée avec lui dans la Trump Tower, l'actuel président lui a touché les seins, les fesses et l'a prise par la taille comme «une pieuvre». Des accusations qu'il nie.

Des documents judiciaires établissent que le nom de Donald Trump, avec d'autres, apparaît à plusieurs reprises à cette époque dans des registres de passagers du jet privé d'Epstein.

La villa de la discorde

Virginia Giuffre, une des principales accusatrices d'Epstein dans l'affaire de trafic sexuel de mineures pour laquelle il n'a jamais été jugé, s'étant suicidé dans sa cellule en 2019, a raconté avoir été recrutée à 17 ans dans le réseau du riche financier en 2000, par l'intermédiaire de sa compagne Ghislaine Maxwell, quand elle travaillait dans le club privé à Mar-a-Lago. Virginia Giuffre s'est suicidée en avril.

Il y a quelques jours, le Wall Street Journal a rapporté une lettre salace attribuée à Donald Trump datant de 2003, pour le 50e anniversaire de Jeffrey Epstein: elle comporte un texte dactylographié entouré d'un croquis de femme nue et sa signature évoquant une toison pubienne, selon le journal. «Joyeux anniversaire et que chaque jour soit un autre merveilleux secret», affirme avoir lu le Wall Street Journal.

La brouille arrive l'année suivante après un différend immobilier, quand ils lorgnent la même propriété de Palm Beach, finalement acquise par Donald Trump. Les interactions documentées entre les deux hommes s'éteignent à partir de là.

Gronde MAGA

Première enquête: Epstein est condamné en 2008 à un peu plus d'un an de prison, pour recrutement de mineure à des fins de prostitution et est inscrit au fichier des délinquants sexuels. Quand Epstein est inculpé pour trafic sexuel de mineures et de nouveau arrêté en 2019, Donald Trump affirme qu'il ne lui a «pas parlé depuis une quinzaine d'années».

«Je le connaissais comme tout le monde à Palm Beach le connaissait. Je me suis brouillé avec lui il y a longtemps. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'étais pas fan de lui», se défend dans le bureau ovale celui qui est alors devenu président, au coeur de son premier mandat. «Je n'en avais aucune idée», répond-il quand on lui demande s'il soupçonnait Epstein de crimes sexuels.

Dernièrement, face à la gronde du camp MAGA, qui s'abreuve de théories complotistes et lui reproche de manquer de transparence dans la gestion de ce dossier, la Maison-Blanche répète qu'Epstein était devenu persona non grata à Mar-a-Lago, «parce que c'était un sale type».

