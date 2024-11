A peine quelques jours après avoir promis de «rendre l'Amérique saine à nouveau», le président élu Donald Trump et son futur ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr ont été photographiés en train de se goinfrer de hamburgers et de frites de chez McDonald's.

«Rendre l'Amérique saine à nouveau commence DEMAIN», a ironiquement écrit Donald Trump Jr, le fils aîné du président élu, en publiant sur Instagram une photo du dîner auquel il participait, à bord de l'avion de son père, en compagnie également du milliardaire Elon Musk et du président républicain de la Chambre des représentants Mike Johnson.

Donald Trump père et fils, Elon Musk et Robert F. Kennedy Jr se sont rendus ensemble à New York samedi soir pour assister à une soirée d'arts martiaux mixtes (MMA) au Madison Square Garden.

M. Kennedy, un héritier de la célèbre famille politique démocrate, avait fait campagne avec M. Trump avant la présidentielle du 5 novembre en promettant, entre autres, de s'attaquer à la «malbouffe».

«Pendant trop longtemps, les Américains ont vécu écrasés par le complexe industriel alimentaire et les laboratoires pharmaceutiques», avait affirmé M. Trump en annonçant la nomination de M. Kennedy jeudi.

Sur les réseaux sociaux, des internautes ont fait remarquer que le futur ministre de la Santé est celui qui semble le moins enthousiaste et le moins souriant parmi les convives attablés.

Epidémie d'obésité

Adepte des théories du complot et militant anti-vaccins, Robert F. Kennedy Jr, un avocat de 70 ans, plaide depuis longtemps pour que les Etats-Unis enrayent leur épidémie d'obésité en réduisant les niveaux élevés de sucre, de graisse et d'aliments transformés à forte teneur en additifs dans le régime alimentaire national.

Pas plus tard que la semaine dernière, il s'était montré cinglant à l'égard du régime alimentaire de Donald Trump. «Ce qu'il mange est vraiment mauvais», avait-il déclaré au podcast de Joe Polish, en s'en prenant tout particulièrement au menu offert à bord de l'avion du milliardaire républicain.

«La nourriture de campagne est toujours mauvaise, mais celle qui est embarquée dans l'avion est un véritable poison», s'était-il lâché. «Vous n'avez pas le choix, on vous donne soit du KFC, soit des Big Macs».

M. Trump n'a jamais caché son amour pour les fast-foods et le Diet Coke, s'arrêtant même brièvement pour travailler dans un McDonald's en Pennsylvanie pendant sa campagne. «J'aime le sel!» avait-il dit à cette occasion.

