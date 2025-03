Trump expulse 200 membres d'un gang grâce à une loi de 1798

Une photo distribuée par la présidence du Salvador montre des gardes du Centre de confinement du terrorisme (Cecot) transférant des membres présumés du gang criminel connu sous le nom de Tren de Aragua, à San Luis Talpa, au Salvador, le 16 mars 2025. Le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé via son compte X que le pays avait accueilli 238 membres du gang Tren de Aragua et qu'ils seraient détenus pendant un an au Cecot.

KEYSTONE