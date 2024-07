Trump face à Harris: l'argument de l'âge se retourne contre lui

Donald Trump n'a cessé d'attaquer Joe Biden sur son âge, se campant en leader énergique face à un vieillard en déclin. Un argument qui risque de se retourner contre lui après le retrait du président démocrate et l'entrée en lice de Kamala Harris, de vingt ans sa cadette.

Nul doute que l'âge de Trump fera bien partie des angles d'attaques de la candidate de 59 ans. AFP

AFP Marc Schaller

Sans Joe Biden dans la course, le républicain de 78 ans est désormais de loin le plus vieux candidat, ce qui «change complètement la dynamique» de la campagne, affirme le politologue Matthew Foster à l'AFP.

Durant des mois, l'équipe du milliardaire a pris un malin plaisir à publier des vidéos du président démocrate de 81 ans trébuchant, bégayant, l'air hagard ou paraissant désorienté -- comme autant d'illustrations de son incapacité à gouverner.

Tirades confuses et décousues

Lundi encore, Donald Trump a continué à ironiser sur les capacités mentales de son ex-rival démocrate, en assurant que Joe Biden ne se «souvenait pas d'avoir abandonné la course», l'accusant d'être «incapable de diriger le pays».

Une posture qui pourrait presque faire oublier que l'ancien président n'est lui non plus pas tout jeune. Si le républicain l'emporte en novembre, il sera le plus vieux président américain à prêter serment.

Ses gaffes répétées, sa ribambelle de tirades confuses et décousues, illustrent-elles un déclin de l'ex-président? Ou de simples moments d'égarement, de fatigue? Il est, au fond, impossible de le dire.

Les partisans du républicain pointent vers son discours de plus d'une heure et demie à Milwaukee -- seulement cinq jours après avoir échappé à une tentative d'assassinat -- comme une illustration de son endurance.

Mais certains observateurs ont aussi vu là un candidat bien plus fatigué que d'habitude, au faible débit, suant, les traits tirés.

«Je vous tiendrai au courant quand je perdrai les pédales»

Selon un sondage d'ABC, 60% des Américains estimaient mi-juillet que Donald Trump était trop vieux pour briguer un second mandat.

Dès le retrait de Joe Biden, l'âge de Donald Trump s'est, à son tour, retrouvé pointé du doigt. Le septuagénaire balaie ces inquiétudes d'un revers de main.

Début janvier, il a assuré à ses partisans avoir récemment passé un test cognitif et l'avoir réussi «avec brio». Et de promettre: «Je vous tiendrai au courant quand je perdrai les pédales, je pense vraiment que je serai capable de vous le dire».

Le ténor républicain n'est toutefois pas soumis aux mêmes exigences de transparence médicale que lorsqu'il était à la Maison Blanche.

Aucun détail, ou presque, ne fuite depuis des années sur l'état de santé de l'ancien présentateur, amateur revendiqué de fast-food. Mi-novembre, le républicain a simplement publié une courte lettre de son médecin affirmant qu'il était en «excellente» santé, et qu'il avait perdu du poids - sans préciser combien.

Quelques heures avant le retrait de Joe Biden, son ancien médecin à la Maison Blanche a aussi publié un rare bulletin de santé, mais qui mentionnait uniquement les séquelles liées aux tirs qui l'ont visé: «un gonflement marqué de toute la partie supérieure de l'oreille» droite.

«Repris de justice de 78 ans»

L'équipe de Kamala Harris, candidate depuis dimanche seulement, est évidemment encore en train d'affiner sa stratégie électorale.

Mais nul doute que l'âge de Trump fera bien partie des angles d'attaques de la candidate de 59 ans.

Dans un communiqué lundi à l'AFP, un de ses porte-parole, James Singer, a déjà qualifié Donald Trump de «repris de justice de 78 ans, qui a passé des décennies à entuber la classe ouvrière».

«Elle va apporter une énergie tout à fait différente» à la campagne assure Matthew Foster de l'American University, évoquant «sa jeunesse», mais aussi son «agressivité».

L'ancienne sénatrice, candidate malheureuse des primaires démocrates de 2020, s'était particulièrement fait remarquer lors d'un des débats télévisés.

Kamala Harris était alors face à Joe Biden, dont elle est désormais appelée à reprendre le flambeau.