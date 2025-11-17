  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Trump gracie de nouveau un des assaillants du Capitole

ATS

17.11.2025 - 15:12

Le président américain Donald Trump a, pour la deuxième fois, gracié un des participants à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, un des derniers à rester en prison pour possession illégale d'armes à feu. L'homme était resté en prison pour une affaire de détention illégale d'armes à son domicile du Kentucky.

Le président américain Donald Trump a, pour la deuxième fois, gracié un des participants à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, un des derniers à rester en prison pour possession illégale d'armes à feu. L'homme était resté en prison pour une affaire de détention illégale d'armes à son domicile du Kentucky. (Archives)
Le président américain Donald Trump a, pour la deuxième fois, gracié un des participants à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, un des derniers à rester en prison pour possession illégale d'armes à feu. L'homme était resté en prison pour une affaire de détention illégale d'armes à son domicile du Kentucky. (Archives)
Getty Images via AFP

Keystone-SDA

17.11.2025, 15:12

Membre de la milice d'extrême droite des Oaths Keepers ("Gardiens du serment"), Dan Wilson avait fait irruption dans le Capitole avec un masque à gaz. Il avait déjà été gracié par le président Trump le jour de son investiture le 20 janvier dernier, aux côtés de 1500 autres émeutiers, mais était resté en prison pour une affaire de détention illégale d'armes à son domicile du Kentucky. Condamné à cinq de prison, il devait être élargi en 2028.

Daté de vendredi, le décret de grâce présidentielle, consulté par l'AFP, précise que la grâce est «totale et inconditionnelle».

«Dan Wilson est un homme bien. Après plus de sept mois d'emprisonnement injustifié, il est soulagé de retrouver ses proches», ont affirmé ses avocats, George Pallas et Carol Stewart, dans un communiqué aux médias américains dont le site Politico.

«Cet acte de clémence restaure non seulement sa liberté, mais met aussi en lumière les excès qui ont divisé cette nation», ont-ils ajouté.

«Journée d'amour»

En février, l'administration Trump avait soutenu que la grâce ne couvrait pas la condamnation pour armes à feu, car elle était sans lien avec l'attaque du 6 janvier.

Mais quelques semaines plus tard, le ministère de la Justice avait changé d'avis, estimant que la grâce devait s'appliquer aux délits liés aux armes, car ils avaient été découverts lors d'une perquisition du FBI en lien avec l'émeute.

Donald Trump a régulièrement minimisé la gravité de l'assaut du 6 janvier 2021, décrivant cette date comme une «journée d'amour» et de «débordement d'affection» à son égard.

Ce jour-là, des centaines de ses partisans avaient pris d'assaut le Capitole, pour tenter d'y empêcher la certification de la victoire de son adversaire Joe Biden. L'attaque avait choqué les Etats-Unis et le monde et provoqué la mort de cinq personnes.

Les plus lus

Voici combien d’argent il reste aux ménages suisses à la fin du mois
Battre la Suisse 6-0, la tâche «impossible» de l'épatant Kosovo
Intoxication: 11 arrestations après trois décès
Charlène de Monaco: une apparence qui s’impose déjà comme la plus réussie de 2025
Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier