  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

250e anniversaire de l'indépendance Trump à l'affiche dans de nouveaux passeports américains

ATS

28.4.2026 - 22:45

Le président Donald Trump doit figurer sur de nouveaux passeports qui seront édités à l'occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis en juillet, a-t-on confirmé mardi.

Keystone-SDA

28.04.2026, 22:45

«Alors que les Etats-Unis célèbrent en juillet le 250e anniversaire de la nation, le département d'Etat s'apprête à mettre en circulation un nombre limité de passeports américains spécialement conçus pour commémorer cet événement historique», a écrit son porte-parole Tommy Pigott sur X.

Il a republié un article de la chaîne Fox News Digital montrant le nouveau modèle qui comprend en page intérieure une photo de Donald Trump avec sa signature en couleur or, ainsi qu'une image des pères fondateurs réunis le jour de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis, le 4 juillet 1776.

Aucun président américain en poste n'a jamais figuré sur les passeports. Une pièce de monnaie commémorative en or à l'effigie de Donald Trump doit également être frappée à l'occasion de cet anniversaire.

Pour les 250 ans de l'indépendance. Les États-Unis prévoient de battre monnaie à l’effigie de Trump

Pour les 250 ans de l'indépendanceLes États-Unis prévoient de battre monnaie à l’effigie de Trump

Edition limitée

Depuis son retour au pouvoir, son nom a été accolé à plusieurs bâtiments de la capitale, dont la salle de spectacles emblématique du Kennedy Center et l'Institut de la Paix.

Donald Trump prévoit aussi d'organiser une course automobile d'IndyCar à Washington du 21 au 23 août, dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire des Etats-Unis.

Les passeports à l'effigie de Trump ne seront délivrés qu'à Washington et ne seront plus disponibles une fois le stock épuisé, a précisé un responsable du département d'Etat, sous couvert d'anonymat.

Les plus lus

Neuf buts dans un choc de dingue entre le PSG et le Bayern Munich !
Au bout du suspense, Fribourg arrache un duel décisif à Davos !
Une résolution demande à Valérie Dittli de démissionner
«Ça m'a détruite entièrement» - Laurence Boccolini parle de son ex-mari
Prix à la pompe: la Suisse fait mieux que ses voisins… pour l’instant