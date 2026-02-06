  1. Clients Privés
Etats-Unis Trump lance un site à son nom pour des médicaments moins chers

ATS

6.2.2026 - 02:58

Le président américain Donald Trump a lancé jeudi soir un site en ligne à son nom qui doit permettre aux Américains d'accéder à une gamme de médicaments à prix réduit. Les tarifs des médicaments sont parmi les plus élevés au monde aux Etats-Unis.

Trump lance TrumpRx.gov, promettant des médicaments moins chers.
Trump lance TrumpRx.gov, promettant des médicaments moins chers.
ATS

Keystone-SDA

06.02.2026, 02:58

06.02.2026, 07:22

«A partir de ce soir, des dizaines de médicaments parmi les plus couramment prescrits seront disponibles à des prix considérablement réduits pour tous les consommateurs sur un nouveau site Internet appelé TrumpRx.gov», a-t-il déclaré lors d'une présentation à la presse.

Pour proposer ces réductions allant, selon lui, jusqu'à plus de 80% du tarif actuel, le président américain a conclu un accord avec une dizaine de laboratoires pharmaceutiques. «Les Américains paient depuis longtemps les prix des médicaments les plus élevés au monde [...] Le peuple américain subventionnait en fait le coût des médicaments pour le monde entier», a jugé Donald Trump.

Le 17 mai à Washington. Trump annonce un rassemblement «pour consacrer l'Amérique à Dieu»

Le 17 mai à WashingtonTrump annonce un rassemblement «pour consacrer l'Amérique à Dieu»

L'Ozempic à 199 dollars

Ce n'est pas directement sur le site que les Américains pourront en réalité acheter le médicament souhaité, mais il permettra d'obtenir un bon valable en pharmacie offrant la réduction promise.

Le président américain a notamment pris l'exemple de l'antidiabétique Ozempic, produit par le laboratoire Novo Nordisk, parmi les géants ayant accepté de baisser leur prix: le coût de ce médicament passera de 1000 à 199 dollars aux Etats-Unis, selon la présentation faite par M. Trump.

«Vous ne devriez plus acheter de médicaments à l'avenir sans vérifier s'ils sont disponibles à ces prix réduits» sur le site, ajouté lors de la conférence de presse Mehmet Oz, qui pilote le programme public d'assurance maladie.

Les Américains connaissent l'un des systèmes de santé les plus coûteux au monde, dépensant en moyenne plus du double pour ces frais comparé aux autres pays riches, selon les données de l'OCDE.

