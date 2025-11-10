  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Journaliste «corrompus» Trump menace la BBC d'une plainte en diffamation

ATS

10.11.2025 - 18:45

Donald Trump menace la BBC d'une plainte en diffamation assortie d'une demande d'un milliard de dollars de dommages et intérêts, après un montage trompeur d'un de ses discours. De son côté, le président du géant audiovisuel britannique s'est excusé lundi, reconnaissant une «erreur de jugement».

Donald Trump menace la BBC d'une plainte en diffamation assortie d'une demande d'un milliard de dollars de dommages et intérêts (archives).
Donald Trump menace la BBC d'une plainte en diffamation assortie d'une demande d'un milliard de dollars de dommages et intérêts (archives).
ats

Keystone-SDA

10.11.2025, 18:45

10.11.2025, 18:54

Les avocats du président américain – qui a qualifié dimanche les journalistes de la BBC de «corrompus» et «malhonnêtes» sur son réseau Truth Social – ont envoyé une lettre à la BBC la menaçant d'une plainte pour «déclarations fausses et diffamatoires».

Dans ce courrier, dont l'AFP a obtenu copie, les avocats du président américain donnent jusqu'à vendredi 17h00 heure de Washington (23h00 suisses) au groupe de médias public britannique pour retirer le documentaire incluant ce montage trompeur et s'excuser.

S'il ne le fait pas, «le président Trump n'aura d'autre choix que de faire valoir ses droits (...), y compris en déposant une plainte assortie d'une demande de dommages-intérêts de pas moins de 1'000'000'000 dollars», y lit-on. «Nous allons examiner la lettre et y répondre directement en temps voulu», a indiqué de son côté un porte-parole de la BBC, sans autres précisions.

Le président américain, en guerre ouverte contre la presse, a multiplié les menaces et actions en justice contre des médias américains, dont certains ont accepté de lui verser des millions de dollars pour qu'il retire ses plaintes.

Suite à un scandale. Le directeur général de la BBC va démissionner

Suite à un scandaleLe directeur général de la BBC va démissionner

«Contrôle renforcé»

La BBC, institution publique longtemps chérie des Britanniques mais bousculée par plusieurs polémiques ces dernières années, était dans la tourmente depuis plusieurs jours pour avoir déformé les propos de Donald Trump dans un documentaire de son magazine d'information phare, «Panorama», diffusé en octobre 2024, juste avant la présidentielle américaine.

Il lui est reproché d'avoir monté des phrases prononcées à différents moments d'un discours datant du 6 janvier 2021, jour de l'assaut du Capitole à Washington, donnant l'impression que le président sortant incitait ses partisans à se rendre au Congrès pour se «battre comme des diables».

La polémique a poussé son directeur général, Tim Davie, et la patronne de la chaîne d'information du groupe BBC News, Deborah Turness, à démissionner dimanche. «La BBC souhaite s'excuser pour cette erreur de jugement», a écrit lundi le président de son conseil d'administration, Samir Shah, dans un courrier à la commission parlementaire britannique de la Culture et des Médias.

M. Shah a promis de «renforcer» le contrôle des règles éditoriales au sein du groupe, mais a aussi défendu le travail de la BBC, qui a produit ces dernières années «des milliers d'heures d'un journalisme remarquable». La patronne démissionnaire de BBC News a elle réaffirmé lundi qu'il n'y avait «pas de partialité institutionnelle» sur sa chaîne, à l'origine du magazine Panorama.

«Rôle vital»

La classe politique britannique a quasi-unaniment critiqué la BBC pour sa gestion de l'affaire, qui tombe mal pour le groupe audiovisuel qui doit renégocier d'ici fin 2027 son contrat de mission décennal avec le gouvernement. Face à cette avalance de reproches, le porte-parole du Premier ministre Keir Starmer a lui souligné que le gouvernement britannique soutenait «une BBC forte et indépendante».

«La BBC a un rôle vital dans une ère de désinformation», a-t-il ajouté, appelant néanmoins l'institution à «maintenir une haute qualité» et à «corriger ses erreurs rapidement». La BBC tire la majorité de ses revenus des 3,8 milliards de livres de redevance annuelle payée par 22,8 millions de foyers.

«Séisme»

La réputation d'honnêteté de la BBC, qui est «son image de marque dans le monde (...) est maintenant ternie», a déclaré à l'AFP Karen Fowler-Watt, responsable du département Journalisme à l'université City St George's de Londres. Pour elle, cette affaire est un «séisme» résultant d'une «attaque de la droite», sur fond de divisions et d'accusations de nominations politiques au conseil d'administration de la BBC.

Dans une note interne, dévoilée par le Telegraph et désormais publique, l'ancien conseiller indépendant du comité des normes éditoriales de la BBC, Michael Prescott, affirmait que les responsables chargés des normes éditoriales du groupe avaient nié toute violation des règles, après qu'il eut évoqué le problème du montage du discours de Donald Trump.

Une accusation réfutée lundi par Samir Shah, qui affirme que le sujet a bien été soulevé avec l'équipe du programme concerné, même s'il reconnait que des mesures «plus formelles» auraient dû être prises.

Les plus lus

La Suisse proche d'un accord douanier à 15% avec les USA
Patrick Sébastien s’en prend violemment à Léa Salamé
Vols de motos de luxe dans les Alpes: quatre hommes arrêtés
Malaise avec Noah Okafor : «S'il a un problème, qu'il téléphone...»
Trump instaure une «semaine de l'anti-communisme»