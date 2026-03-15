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Après la salle de bal controversée Trump prévoit déjà le prochain méga-projet de construction à la Maison Blanche

dpa

15.3.2026 - 08:50

Donald Trump veut donner une meilleure image de son centre gouvernemental. Un nouveau centre pour visiteurs doit éviter les longues files d'attente - et aboutir juste à côté de la nouvelle salle de bal.

Trump veut réorienter les flux de visiteurs de la Maison Blanche.
Trump veut réorienter les flux de visiteurs de la Maison Blanche.
Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
,

DPA, Dominik Müller

15.03.2026, 08:50

15.03.2026, 10:27

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Outre une nouvelle salle de bal à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump prévoit également un centre d'accueil souterrain.
  • C'est là qu'auront lieu à l'avenir les contrôles de sécurité pour les touristes et les visiteurs.
  • L'installation de plus de 3000 mètres carrés sous le parc Sherman doit remplacer les stations de contrôle provisoires actuelles.
Montre plus

Outre une salle de bal pompeuse, le président américain Donald Trump veut également faire construire un centre d'accueil souterrain à la Maison Blanche à Washington. C'est là que les touristes, les groupes de voyageurs et les visiteurs de grandes manifestations devront à l'avenir passer les contrôles de sécurité obligatoires avant de pouvoir pénétrer dans l'enceinte du siège du gouvernement dans la capitale américaine.

Les plans du projet de construction, qui doit débuter en août et durer deux ans, ont été déposés vendredi auprès de la commission de planification compétente et publiés sur Internet.

L'installation de plus de 3000 mètres carrés doit mettre fin à une installation provisoire permanente qui ne semble pas correspondre aux exigences de notre époque ni aux goûts du président, qui privilégie plutôt l'opulence. Actuellement, les visiteurs doivent passer par des postes de garde en forme de conteneurs et des tentes pour accéder à l'enceinte du siège du gouvernement afin d'être contrôlés par la sécurité. Lors des grands événements, les files d'attente peuvent être longues - et les postes de contrôle de fortune ne sont pas particulièrement élégants.

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Fin des travaux prévue pour l'été 2028 - coûts incertains

Il est désormais prévu d'enterrer la majeure partie de la procédure, plus précisément sous le parc Sherman avec le monument du général américain de la guerre civile du même nom, à l'angle sud-est du site gouvernemental. Après le contrôle de sécurité, les visiteurs seraient à l'avenir ramenés à la lumière du jour par des escalators - et sortiraient pratiquement juste à côté de la nouvelle salle de bal que Trump veut faire construire pour des centaines de millions de dollars malgré les protestations massives. Achèvement prévu du centre des visiteurs : juillet 2028, soit six mois avant la fin du deuxième mandat du républicain.

Le 2 avril, la commission de planification, dirigée par des défenseurs du président, se penchera sur le projet. L'avenir de la salle de bal doit également être décidé lors de la même réunion, après que des dizaines de milliers de réactions - pour la plupart critiques - ont été reçues suite à l'annonce publique du projet.

Le gouvernement a entre-temps chiffré les coûts à environ 400 millions de dollars US (350 millions d'euros), soit le double des estimations initiales. On ne sait pas combien coûtera le nouveau centre des visiteurs. Les médias américains ont tenté en vain d'obtenir une déclaration de la Maison Blanche.

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23.10.2025

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.

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