Donald Trump veut organiser les fameux «Patriot Games» pour le 250e anniversaire des Etats-Unis. Pour beaucoup, cette idée rappelle inévitablement les «Hunger Games».

Dans une vidéo, le président américain Donald Trump révèle comment il compte célébrer le 250e anniversaire des Etats-Unis. Screenshot Instagram

Dans une vidéo, il a promis que les hommes ne participeraient pas aux sports féminins.

Il a en outre fait miroiter la construction d'un arc de triomphe à Washington, D.C..

Et ce n'est pas tout : il a annoncé qu'il organiserait un grand événement UFC sur le site de la Maison Blanche lors du «Flag Day». Montre plus

Pour le 250e anniversaire des États-Unis, Donald Trump veut créer un nouvel événement sportif national. Le président américain a annoncé jeudi les «Patriot Games», une compétition qui verra s'affronter des jeunes de tous les Etats.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Trump a expliqué que les deux meilleurs athlètes lycéens de chaque État s'affronteront dans différentes disciplines sportives. «Il y aura une fille et un garçon de chaque État, et cela se déroulera à l'automne prochain», a déclaré Trump. «Mais je promets qu'aucun homme ne jouera dans des sports féminins», poursuit Trump dans la vidéo.

En ligne, les démocrates se sont moqués du projet de compétition sportive. Beaucoup ont fait des parallèles avec «Hunger Games» - le best-seller dystopique et le blockbuster dans lequel des enfants sont contraints de s'affronter pour survivre dans une arène télévisée.

En juillet, Trump avait déjà donné un avant-goût de la compétition prévue. Il avait alors annoncé que l'événement serait retransmis à la télévision et présenté par le ministre de la Santé Robert F. Kennedy.

«Nous sommes le seul grand endroit sans arc de triomphe»

Dans la vidéo, Trump a également parlé de son projet de commencer bientôt la construction d'un nouveau monument en forme d'arc dans la capitale américaine. «Nous sommes le seul grand endroit sans arc de triomphe. Un bel arc de triomphe, comme à Paris, où ils ont une grande et belle arche. Ils l'appellent Arc de Triomphe, et nous en aurons un très bientôt à Washington, DC», a poursuivi le président américain.

Mais les projets de célébration du 250e anniversaire des États-Unis ne s'arrêtent pas là. Une autre idée de Trump est un combat de l'UFC sur la South Lawn de la Maison Blanche, qui devrait avoir lieu le jour de son propre anniversaire, le 14 juin.

Ce jour est également le «Flag Day» aux États-Unis, qui commémore l'introduction du drapeau officiel américain. «Lors du Flag Day, nous organiserons ici à la Maison Blanche un événement unique de l'UFC», poursuit Trump dans la vidéo, «il s'agira des plus grands combattants champions du monde, qui se battront tous le même soir. Le grand Dana White sera le présentateur et ce sera quelque chose de très spécial», ajoute Trump.