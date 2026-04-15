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«Je trouve ça plutôt sympa» Trump remet ça: cette fois-ci, il n'est pas Jésus, il est avec Jésus

Valérie Passello

15.4.2026

Après les vives critiques dont Donald Trump a fait l'objet sur les réseaux sociaux pour sa représentation en Jésus, le président américain récidive. Sur sa plateforme Truth Social, il a publié une image créée par un autre internaute qui le montre cette fois-ci aux côtés de Jésus-Christ, qui l'enlace.

Rédaction blue News

15.04.2026, 23:19

15.04.2026, 23:27

Après les vives critiques dont Donald Trump a fait l'objet sur les réseaux sociaux pour sa représentation en Jésus, le président américain a remis ça. Sur sa plateforme Truth Social, il a publié une image créée par un autre internaute qui le montre cette fois-ci aux côtés de Jésus-Christ, qui l'enlace.

«La gauche radicale et démente n'appréciera sans doute pas, mais je trouve ça plutôt sympa», a écrit le président des Etats-Unis.

Dans d'autres messages publiés à peu d'intervalle, il a écrit que le président chinois Xi Jinping viendrait le remercier par une accolade pour l'ouverture du détroit d'Ormuz, et a partagé un article critique sur la politique de défense du Premier ministre britannique Keir Starmer.

«Ce n'est pas notre guerre». «Je ne céderai pas» aux menaces de Trump, dit Starmer

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Il s’est également indigné que l’ancien président américain Barack Obama ait été représenté avec une auréole sur des couvertures de magazines, sans que cela ne suscite une vague d’indignation.

Cette série de messages s’est terminée par une longue digression sur la prolongation imminente d’une loi relative aux pouvoirs des services secrets à la Chambre des représentants américaine.

Un drôle de «médecin»

Récemment, Trump avait essuyé de vives critiques pour s'être représenté en Jésus. Dimanche soir, une photo le montrant en Jésus avait été publiée sur le profil de Trump sur la plateforme Truth Social, peu après une dispute avec le pape Léon XIV.

Trump provoque en «american Jesus». Comme si le Vatican avait appuyé sur «le bouton nucléaire»

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On y voyait le président américain imposant les mains à un homme allongé. Autour de Trump, un soldat et une infirmière, entre autres, le regardaient. On pouvait également voir le drapeau américain, la Statue de la Liberté et un aigle, emblème des États-Unis.

Entre-temps, le message en question ainsi que la photo ont été supprimés. Trump a expliqué plus tard que, selon lui, il devait apparaître sur la photo en tant que « médecin ».

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