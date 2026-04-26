Le président américain Donald Trump est revenu samedi soir sur l'assassinat d'Abraham Lincoln. Il a estimé que l'assaillant ayant fait irruption au gala auquel il assistait à Washington pourrait l'avoir visé car il était mécontent de sa politique.

«Je dois vous dire que les personnes les plus marquantes, celles qui en font le plus – regardez Abraham Lincoln (...), ceux qui ont le plus d'impact, ce sont ceux qu'on vise», a déclaré Trump. KEYSTONE

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«Je vous le demande respectueusement, pourquoi pensez-vous que cela continue de vous arriver?», a demandé une journaliste à M. Trump après les coups de feu tirés lors du dîner des correspondants auquel il assistait samedi à l'hôtel Hilton de Washington.

M. Trump avait une réponse toute prête, concernant sa place dans le panthéon des présidents américains. «Eh bien, vous savez, j'ai étudié les assassinats», a déclaré le septuagénaire. «Et je dois vous dire que les personnes les plus marquantes, celles qui en font le plus – regardez Abraham Lincoln (...), ceux qui ont le plus d'impact, ce sont ceux qu'on vise», a-t-il ajouté.

Abraham Lincoln, 16e président des Etats-Unis, avait été tué en 1865 dans sa loge de théâtre à Washington par un acteur ardent partisan des «Sudistes», qui venaient d'être battus par les forces du gouvernement fédéral.

«Je déteste dire que j'en suis honoré, mais j'ai accompli beaucoup de choses. Nous avons changé ce pays, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents de cela. Donc je pense que c'est ça, la réponse», a souligné M. Trump, qui a survécu à une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne en 2024 aux Etats-Unis.

«Je mène une vie assez normale, compte tenu du fait, vous savez, que c'est une vie dangereuse», a-t-il dit.

«Amour et solidarité»

M. Trump a par ailleurs adopté un ton mesuré à l'égard de la presse, après l'avoir déjà qualifiée d'«ennemie du peuple», affirmant qu'il y avait «énormément d'amour et de solidarité» après la fusillade.

Le président américain a indiqué qu'il se préparait à prononcer «le discours le plus inapproprié jamais prononcé», mais qu'il serait désormais «très ennuyeux» lorsque le dîner sera reprogrammé.

La fusillade de samedi l'a aussi amené à digresser sur l'un de ses sujets favoris: l'immense salle de bal de 400 millions de dollars qu'il fait construire à la Maison Blanche.

Trump a déclaré que le lieu du dîner des correspondants de presse, l'hôtel Hilton de Washington, n'était «pas particulièrement sécurisé» et montrait selon lui la nécessité de construire la nouvelle salle de bal.