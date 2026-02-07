Le président américain Donald Trump a officiellement autorisé vendredi la reprise de la pêche commerciale dans des eaux protégées au large de la côte atlantique des Etats-Unis. Cette vaste zone Northeast Canyons and Seamounts est connue pour sa riche biodiversité.

La zone s'étend sur quelque 13000 kilomètres carrés

Créée en 2016 par l'ancien président Barack Obama, qui avait alerté sur les menaces de la surpêche et du changement climatique, elle s'étend sur quelque 13000 kilomètres carrés, selon l'annonce présidentielle publiée sur le site de la Maison-Blanche.

Donald Trump avait ensuite rouvert la zone à la pêche durant son premier mandat, avant que cette décision ne soit annulée par un autre ex-président démocrate, Joe Biden.

Pour justifier ce nouveau changement de cap, Donald Trump explique que les espèces végétales et animales concernées étaient déjà protégées par les lois en vigueur, rendant l'interdiction de la pêche commerciale inutile.

«Réglementation excessive»

«Une pêche commerciale gérée de manière appropriée ne mettrait pas en péril les éléments d'intérêt historique et scientifique que le monument protège», a-t-il écrit.

«Depuis des décennies, une réglementation excessive empêche les pêcheurs de gagner leur vie et de proposer aux consommateurs des produits sauvages, bons pour la santé et pêchés aux Etats-Unis», s'était félicité en mai dernier Jerry Leeman, patron d'une association de pêcheurs du nord-est des Etats-Unis (New England Fishermen's Stewardship Association), à propos de cette annonce attendue depuis le début du second mandat de Donald Trump, il y a un an.

Lors d'une étude aérienne menée en août dernier, l'aquarium de Nouvelle-Angleterre a recensé plus de 1000 animaux marins dans la zone, dont un rorqual commun et son baleineau, un cachalot, des globicéphales et une grande variété d'autres baleines, dauphins et raies, espèces pour certaines menacées d'extinction.