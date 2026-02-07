  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Interdiction inutile» Trump rouvre la pêche commerciale dans des eaux protégées

ATS

7.2.2026 - 07:23

Le président américain Donald Trump a officiellement autorisé vendredi la reprise de la pêche commerciale dans des eaux protégées au large de la côte atlantique des Etats-Unis. Cette vaste zone Northeast Canyons and Seamounts est connue pour sa riche biodiversité.

La zone s'étend sur quelque 13000 kilomètres carrés, selon l'annonce présidentielle publiée sur le site de la Maison-Blanche..
La zone s'étend sur quelque 13000 kilomètres carrés, selon l'annonce présidentielle publiée sur le site de la Maison-Blanche..
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.02.2026, 07:23

Créée en 2016 par l'ancien président Barack Obama, qui avait alerté sur les menaces de la surpêche et du changement climatique, elle s'étend sur quelque 13000 kilomètres carrés, selon l'annonce présidentielle publiée sur le site de la Maison-Blanche.

Donald Trump avait ensuite rouvert la zone à la pêche durant son premier mandat, avant que cette décision ne soit annulée par un autre ex-président démocrate, Joe Biden.

Pour justifier ce nouveau changement de cap, Donald Trump explique que les espèces végétales et animales concernées étaient déjà protégées par les lois en vigueur, rendant l'interdiction de la pêche commerciale inutile.

«Réglementation excessive»

«Une pêche commerciale gérée de manière appropriée ne mettrait pas en péril les éléments d'intérêt historique et scientifique que le monument protège», a-t-il écrit.

«Depuis des décennies, une réglementation excessive empêche les pêcheurs de gagner leur vie et de proposer aux consommateurs des produits sauvages, bons pour la santé et pêchés aux Etats-Unis», s'était félicité en mai dernier Jerry Leeman, patron d'une association de pêcheurs du nord-est des Etats-Unis (New England Fishermen's Stewardship Association), à propos de cette annonce attendue depuis le début du second mandat de Donald Trump, il y a un an.

Lors d'une étude aérienne menée en août dernier, l'aquarium de Nouvelle-Angleterre a recensé plus de 1000 animaux marins dans la zone, dont un rorqual commun et son baleineau, un cachalot, des globicéphales et une grande variété d'autres baleines, dauphins et raies, espèces pour certaines menacées d'extinction.

Les plus lus

Trump se défend comme il peut, Kamala Harris parle d'«enfumage»
«Je ne suis pas allée dans un magasin depuis trois ans»
Affaire Epstein: «Si vous voulez ce combat, faisons-le en public»
Crans-Montana: contrôles défaillants aussi dans les écoles et salles de location
Une spectaculaire mais interminable cérémonie pour lancer les Jeux !
L’Espagne et le Portugal se préparent pour de nouvelles intempéries