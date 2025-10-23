  1. Clients Privés
À la place des journalistes Les influenceurs, ces bons petits soldats de Trump 

Noemi Hüsser

23.10.2025

Alors que les journalistes sont de plus en plus limités aux Etats-Unis, les influenceurs de droite obtiennent un accès exclusif au pouvoir. Leurs contenus soutiennent la rhétorique de Trump.

Le président américain Donald Trump est connu depuis longtemps pour entretenir des liens étroits avec des influenceurs de droite.
Le président américain Donald Trump est connu depuis longtemps pour entretenir des liens étroits avec des influenceurs de droite.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Noemi Hüsser

23.10.2025, 04:30

23.10.2025, 08:29

Le président américain Donald Trump est connu depuis longtemps pour entretenir des liens étroits avec des influenceurs de droite. Ce sont notamment des podcasteurs de droite qui ont joué un rôle important dans la campagne électorale de 2024 en s'adressant aux jeunes hommes.

De tels influenceurs continuent d'avoir une influence sensible à la Maison Blanche. Cela a été particulièrement visible ces dernières semaines à Portland, dans l'Oregon.

Sous les encouragements de Trump. «Ordures»: une réunion tourne au déchaînement anti-presse

Sous les encouragements de Trump«Ordures»: une réunion tourne au déchaînement anti-presse

Là-bas, les protestations s'étaient multipliées autour d'une installation de l'ICE, ce qui a incité Trump à envoyer des gardes nationaux à Portland pour protéger le bâtiment. L'envoi des soldats a ensuite été stoppé par un tribunal, mais a entre-temps été débloqué.

Lors d'une conférence de presse sur la prétendue violence des antifascistes en octobre à la Maison Blanche, des influenceurs ont été invités en tant qu'experts.
Lors d'une conférence de presse sur la prétendue violence des antifascistes en octobre à la Maison Blanche, des influenceurs ont été invités en tant qu'experts.
Image : IMAGO/ZUMA Press Wire

Trump a justifié l'intervention en présentant sans cesse les manifestants comme des gauchistes violents contre lesquels il fallait sévir. Il a qualifié les antifascistes d'organisation terroriste et a parlé de «gens fous» qui voulaient mettre le feu à des bâtiments à Portland. Selon les autorités de Portland, moins de trente personnes ont toutefois manifesté devant le bâtiment de l'ICE.

Portland. La Garde nationale peut être déployée selon la justice

PortlandLa Garde nationale peut être déployée selon la justice

La ministre américaine de la sécurité intérieure Kristi Noem s'est rendue à Portland début octobre et a fait le tour du bâtiment de l'ICE. Elle s'est fait accompagner par des influenceurs de droite qui ont publié des photos et des vidéos. Le YouTuber Benny Johnson a ainsi posté une vidéo de Noem dans laquelle elle regarde les manifestants depuis le toit du bâtiment ICE.

Les influenceurs sur place se sont mis en scène comme des journalistes indépendants, mais en même temps, selon un rapport du «New York Times», le journal «The Oregonian» s'est vu refuser l'accès au bâtiment de l'ICE à plusieurs reprises.

De même, lors d'une conférence de presse sur la prétendue violence des antifas la semaine dernière à la Maison Blanche, Trump était entouré d'influenceuses qui racontaient comment elles avaient été victimes de la violence de manifestants de gauche.

En réalité, les influenceurs qui accompagnent Trump et ses fonctionnaires ne sont pas du tout indépendants. Samuel Woolley, qui étudie la propagande numérique à l'université de Pittsburgh, a expliqué à «Wired» qu'il y avait un objectif stratégique derrière l'utilisation de ces personnes.

Collaborateurs de Turning Point USA

«Les politiques utilisent les influenceurs comme un moyen de légitimer soit les informations qu'ils diffusent, soit les mesures qu'ils prennent», explique-t-il. «Souvent, ils sont utilisés pour créer l'illusion de la popularité de certaines idées et ainsi créer un consensus autour de ces idées».

Ainsi, les influenceurs filment les protestations et les émeutes sans fournir de preuves légitimes à l'appui de leurs affirmations selon lesquelles les manifestants sont des terroristes. «Leur travail consiste à créer ces clips viraux qu'ils montrent sur Fox News», a expliqué le chercheur en extrémisme Jared Holt dans un podcast.

Si les activistes de gauche sont provoqués, les influenceurs de droite savent également utiliser cette réaction à leur avantage. Katie Daviscourt a par exemple posté des vidéos et des photos d'un œil au beurre noir qu'elle dit avoir eu après avoir été frappée par une manifestante avec un mât de drapeau.

Beaucoup de ces influenceuses sont en outre des collaboratrices actuelles ou anciennes de Turning Point USA, l'organisation fondée par Charlie Kirk.

Alors que les femmes journalistes sont de plus en plus restreintes sous le gouvernement de Trump , les influenceuses prennent leur place. Elles accompagnent les apparitions officielles et diffusent des images via les médias sociaux. Elles n'agissent toutefois pas de manière indépendante. Elles font office de porte-parole du gouvernement et relaient ses messages de propagande sans se poser de questions.

