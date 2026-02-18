«Il a appuyé sa tête sur son pénis, elle l'a mordu» – Un document du FBI sème le trouble

La ministre de la Justice Pam Bondi affirme que Donald Trump est innocent au regard du scandale Epstein. Le président lui-même se voit «totalement disculpé» par les dossiers. Mais les documents du FBI parlent un autre langage: deux personnes mineures au moment des faits accusent le New-Yorkais d'abus.

Donald Trump (à gauche) et Jeffrey Epstein lors d'une fête en 1993. NBC News

Philipp Dahm Philipp Dahm

La ministre de la Justice rejette fermement ces accusations. «C'est complètement ridicule», déclare Pam Bondi le 11 février lors d'une audition de la House Judiciary Committee, lorsque le député démocrate Ted Lieu demande si Donald Trump s'est rendu avec Jeffrey Epstein à des événements auxquels participaient également des mineurs.

Lieu et d'autres démocrates tentent ainsi de détourner l'attention des succès politiques de Trump, selon Bondi. «Il n'y a aucune preuve qu'il ait commis un crime», dit-elle. Elle ajoute que l'homme de 79 ans s'est en outre engagé pour la publication des dossiers.

«Je pense que vous venez de faire un faux témoignage sous serment», rétorque Lieu. Selon le démocrate, il existe «de nombreuses preuves» de contacts problématiques. Bondi rejette l'accusation et demande au député de ne pas faire de telles allégations. Lieu, quant à lui, critique le fait que, de son point de vue, toutes les personnes de l'entourage d'Epstein ne sont pas poursuivies de manière conséquente.

«Il a appuyé sa tête sur son pénis dénudé»

Entre-temps, une présentation de 21 pages du FBI datant de 2019 et censée donner un aperçu des enquêtes menées à l'époque dans l'entourage de Jeffrey Epstein a été rendue publique. On y trouve également une page avec des «noms de célébrités», dont le prince Andrew, l'avocat Alan Dershowitz, l'ancien président Bill Clinton, l'entrepreneur Les Wexner ainsi que d'autres personnalités connues. L'actuel président américain y est également mentionné.

Selon le document, une personne a expliqué qu'Epstein l'avait présentée à Trump. Trump aurait ensuite «appuyé sa tête sur son pénis dénudé», après quoi elle l'aurait mordu. Il l'aurait alors frappée et jetée hors de la pièce. L'incident présumé se serait déroulé entre 1983 et 1985.

Epstein à Trump: «Elle est bonne, hein ?»

La victime présumée aurait été âgée de 13 à 15 ans à l'époque. Selon la présentation, une autre mineure porte également des accusations. Selon elle, Epstein l'aurait présentée à Trump et lui aurait dit: «Elle est bonne, hein ?» Trump aurait répondu par «oui». L'incident décrit se serait déroulé en 1984 ; la jeune fille avait alors 14 ans.

La présentation n'indique pas clairement comment le FBI a procédé. Roger Sollenberger, journaliste au «Daily Beast», écrit sur son blog Substack que le FBI a jugé crédibles les femmes qui accusent l'actuel président des Etats-Unis.

Il ressort en outre du document que les enquêteurs ont apparemment parlé directement avec les victimes présumées. Pour d'autres personnes, il est explicitement mentionné que des informations ont été reçues via une hotline.

Similitude avec une autre entrée du dossier

Sollenberger remarque que les indications de la présentation ressemblent à un autre enregistrement du FBI, lorsqu'une victime a témoigné avec son avocat. La jeune fille a été attirée par Epstein à l'âge de 13 ans: cette victime a dit à sa mère qu'elle allait faire du baby-sitting.

Au lieu de cela, elle a été emmenée dans une maison où se trouvait Epstein. Selon le procès-verbal, il lui aurait proposé de l'alcool et des drogues. Elle les a consommées ; tout était «flou» et «comme dans un rêve». Par la suite, elle aurait été contrainte à des actes sexuels.

La jeune fille se serait ensuite rendue dans la maison d'Epstein et aurait à nouveau été abusée. De plus, Epstein aurait pris des photos d'elle, qu'elle aurait ensuite découvertes dans un tiroir. Lorsqu'il a remarqué qu'elle regardait les photos, il s'est mis en colère. «Vous m'avez violée», a déclaré la victime. Epstein l'aurait alors insultée.

Le FBI reconnaît «l'actuel président américain Donald Trump»

Selon la présentation, la conversation avec la victime présumée a eu lieu le 24 juillet 2019. A cette occasion, la jeune fille aurait indiqué qu'Epstein lui avait envoyé une photo d'elle et d'une célébrité. Elle aurait voulu l'enlever de l'image - «par peur de représailles», comme le note le FBI.

On peut lire plus loin: «L'image qui lui a été envoyée a été reconnue par les agents comme étant une photo largement diffusée de Jeffrey Epstein et de l'actuel président américain Donald Trump».

Dans ce contexte, la présomption d'innocence s'applique dans un premier temps. Mais selon le «New York Times», Donald Trump apparaît dans 5300 dossiers et est cité plus de 38'000 fois au total. Le démocrate Jamie Raskin, qui a vu les dossiers en partie non censurés, parle même de plus d'un million de mentions de Trump.

Trump: «J'ai été totalement disculpé»

Celui-ci déclare au «New York Magazine» en 2002: «Je connais Jeff [Epstein] depuis 15 ans. C'est un type grandiose. On s'amuse beaucoup avec lui. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont plus jeunes». Aujourd'hui, Trump ne veut plus en entendre parler.

«Je n'ai rien à cacher», a déclaré le président le 17 février à bord d'Air Force One. «J'ai été disculpé, je n'ai rien à voir avec Jeffrey Epstein. Ils sont entrés et ont espéré trouver quelque chose - mais ils ont trouvé le contraire : J'ai été totalement disculpé».

Trump: I have nothing to hide. I have been exonerated. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. I have been totally exonerated on Epstein.



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 17. Februar 2026 um 02:14

Lorsqu'on lui a demandé à quoi se rapportait concrètement cette décharge, il ne s'est pas exprimé en détail. Trump a ensuite déclaré qu'Epstein avait tenté d'empêcher son élection, en collaboration avec un auteur qu'il a qualifié de «rusé». Il s'agit de Michael Wolff, qui a publié plusieurs livres critiques sur Trump et a interviewé Epstein à plusieurs reprises.