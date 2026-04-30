La NASA en visite chez Trump: «belles oreilles», nombrilisme et idée saugrenue

Donald Trump se présente comme astronaute - et suscite l'étonnement lors d'une apparition de la NASA à la Maison Blanche. A côté de grands mots sur l'espace, il y a aussi des déclarations qui font froncer les sourcils.

epa12922399 (de gauche à droite) : Victor Glover, pilote de la mission Artemis II ; Christina Koch, spécialiste de mission Artemis II ; Donald Trump, président des États-Unis ; Reid Wiseman, commandant de la mission Artemis II ; et Jeremy Hansen, spécialiste de mission Artemis II, lors d'une réunion avec les membres de la mission Artemis II dans le Bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le 29 avril 2026. Les quatre astronautes de la mission Artemis de la NASA ont contourné la Lune lors d'un voyage qui a battu tous les records de distance en matière de voyage spatial et a permis à l'humanité de s'approcher le plus près de la surface lunaire depuis plus de 50 ans. EPA/Graeme Sloan / POOL KEYSTONE

Sven Ziegler, Adrian Kammer Sven Ziegler

Lors d'une réception organisée à la Maison Blanche pour l'équipage de la mission Artemis II, l'attention s'est rapidement détournée des astronautes pour se porter sur Donald Trump lui-même. Le président américain s'est montré impressionné par la performance de l'équipe, qui a récemment accompli une mission historique autour de la Lune.

Mais Trump a ensuite changé de perspective - et a soudain parlé de lui-même. «Très bon physiquement», il n'aurait «aucun problème» à accomplir une telle mission, a déclaré l'homme de 79 ans. En même temps, il a posé une question inhabituelle: «Un président a-t-il le droit de participer à une telle mission ?»

Une remarque déplacée

Le chef de la NASA, Jared Isaacman, a réagi avec diplomatie et a tenté de désamorcer le moment par l'humour.

Auparavant, Trump l'avait accueilli avec une remarque singulière: le président avait fait l'éloge des «belles oreilles» d'Isaacman et lui avait attribué une «super audition» - une formulation qui avait visiblement irrité la salle. Isaacman ne s'est pas laissé démonter: «C'est une astuce de la profession», a-t-il rétorqué au président.

Le président américain a vanté les «belles oreilles» du chef de la NASA, Jared Isaacman. KEYSTONE

«Un rôle de premier plan»

Sur le fond, la rencontre a en fait porté sur l'avenir de l'espace américain. La mission Artemis II est considérée comme une étape importante sur le chemin du retour vers la Lune. Dès 2028, dans le cadre d'Artemis III, des hommes devraient à nouveau se poser sur la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans.

Trump a également profité de ce rendez-vous pour souligner l'importance de l'espace pour les Etats-Unis. Les développements militaires en particulier sont étroitement liés aux progrès réalisés dans l'espace, a-t-il déclaré. Dans le même temps, il s'est dit convaincu que les Etats-Unis conserveraient «un rôle de premier plan» dans la concurrence mondiale.

Trump a répondu pendant environ 30 minutes aux questions des journalistes. Les astronautes de la Nasa eux-mêmes n'ont pas pris la parole.