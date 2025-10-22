Donald Trump a estimé mardi que le ministère de la Justice «lui devait probablement beaucoup d'argent», après la parution dans la presse d'un article selon lequel il chercherait à obtenir des millions de dollars de dédommagement pour des enquêtes passées.

Keystone-SDA ATS

Le New York Times affirme que les avocats du président américain réclament environ 230 millions de dollars au ministère en compensation de procédures fédérales lancées à son encontre avant son élection pour un second mandat.

«Cette décision devra passer par mon bureau. Et c'est très étrange de prendre une décision où je me rétribue moi-même», a déclaré le locataire de la Maison Blanche à des journalistes qui l'interrogeaient à propos de ces informations, dans le Bureau ovale. «Mais j'ai été profondément atteint», a-t-il ajouté.

Le milliardaire républicain a fait l'objet, après son premier mandat (2017-2021), d'enquêtes fédérales pour tentatives illicites d'inverser les résultats de l'élection de 2020 remportée par Joe Biden, et pour rétention de documents classifiés. Ces enquêtes ont été abandonnées lorsqu'il a été réélu l'an dernier.

Donald Trump a estimé à ce titre que le ministère de la Justice «lui devait probablement beaucoup d'argent». «Si je reçois de l'argent de notre pays, je ferai quelque chose de bien avec, comme le donner à des associations ou à la Maison Blanche», a-t-il affirmé.

Depuis son retour à la Maison Blanche, le républicain a lancé une série de procédures judiciaires visant des médias et d'autres organisations qu'il accuse d'être de parti pris contre lui, remportant parfois d'énormes sommes d'argent.

Il a indiqué qu'«il se pourrait» que son équipe juridique ait déposé une demande de dédommagement auprès du ministère de la Justice, mais a assuré qu'il «ne connaissait même pas les chiffres» et qu'il «n'en parlait même pas avec eux».

Un porte-parole de l'équipe juridique du président américain n'a pas confirmé les informations du New York Times, mais a déclaré à l'AFP que ce dernier «continuait de se défendre contre toutes les chasses aux sorcières menées par les démocrates».

Interrogé par l'AFP, le ministère de la Justice a refusé de commenter ce dossier.

Le numéro deux du ministère, Todd Blanche, est un ancien avocat personnel de Donald Trump.