  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Routine Trump va passer des examens médicaux annuels le 26 mai

ATS

12.5.2026 - 05:50

Le président américain Donald Trump, 80 ans le mois prochain, va se soumettre à un bilan de santé annuel le 26 mai à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington, a annoncé la Maison-Blanche lundi. Il s'agit d'examens de routine, notamment dentaires.

Depuis son retour à la Maison-Blanche en 2025, Donald Trump a été vu de temps à autre avec des hématomes sur la main droite, parfois maquillés (archives).
Depuis son retour à la Maison-Blanche en 2025, Donald Trump a été vu de temps à autre avec des hématomes sur la main droite, parfois maquillés (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.05.2026, 05:50

12.05.2026, 06:38

Le milliardaire républicain – le président le plus âgé à avoir prêté serment aux Etats-Unis – n'échappe pas aux questions et spéculations sur sa santé, même si elles sont loin d'atteindre l'intensité de celles posées pour son prédécesseur à la Maison-Blanche, le démocrate Joe Biden. Il assure régulièrement à la presse être en bonne santé physique et mentale.

En octobre dernier, Donald Trump avait effectué sa deuxième visite médicale de 2025. Le bulletin médical publié après cet examen de routine indiquait qu'il était «en excellente santé» et que son âge cardiaque était «d'environ 14 ans plus jeune que son âge chronologique» (son âge réel, ndlr).

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, le dirigeant américain a été vu de temps à autre avec des hématomes sur la main droite, parfois maquillés. La Maison-Blanche a attribué ses marques à sa prise régulière d'aspirine à des fins cardiovasculaires.

L'exécutif a également révélé que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse chronique, une affection répandue et bénigne, causant des gonflements ou encore des crampes.

Les plus lus

Vaud: des caves pas si ouvertes ? – Une drag-queen rayée de la carte !
Coup de théâtre à la 94e : Aarau vole la tête à Vaduz à une journée du titre !
Tu promptes ou tu bouines ? – Petit florilège des nouveaux mots du dictionnaire
Des membres du personnel d'un hôpital néerlandais en quarantaine après des erreurs
Condamnation requise contre Sarkozy pour association de malfaiteurs
Trump s'attend à un «gros câlin» de Xi, mais l'accueil pourrait être plus frais