Un forcené tente d'accéder à un gala – Trump évacué après des tirs

Le président américain Donald Trump a été évacué samedi soir du dîner des correspondants de la Maison Blanche où des tirs ont été entendus. Un tireur présumé a été arrêté, selon des responsables de la sécurité et des journalistes de l'AFP.

Gala tirs Trump Donald Trump a été évacué par des agents secrets, lors du dîner des correspondants à la Maison Blanche, samedi Des tirs avaient précédemment été entendus. Photo: KEYSTONE Les invités se mettent à l'abri sous les tables après une fusillade survenue à l'extérieur de la salle de bal lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, le samedi 25 avril 2026, à Washington. (Photo AP/Alex Brandon) Photo: KEYSTONE Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., et son épouse, Cheryl Hines, ont été évacués à la suite d'une menace non précisée lors du dîner annuel de l'Association des correspondants de la Maison Blanche, à Washington, le samedi 25 avril 2026. (Photo AP/Tom Brenner) Photo: KEYSTONE Le président Donald Trump gesticule pendant son discours dans la salle de presse James Brady à la Maison Blanche, après une fusillade survenue à l'extérieur de la salle de bal lors du dîner annuel de l'Association des correspondants de la Maison Blanche, à Washington, le samedi 25 avril 2026. (AP Photo/Jose Luis Magana) Photo: KEYSTONE Des agents des services secrets interviennent lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, le samedi 25 avril 2026, à Washington. (Photo AP/Tom Brenner) Photo: KEYSTONE Un cortège de voitures quitte l'hôtel Washington Hilton après un incident survenu lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, le samedi 25 avril 2026, à Washington. (Photo AP/Allison Robbert) Photo: KEYSTONE Gala tirs Trump Donald Trump a été évacué par des agents secrets, lors du dîner des correspondants à la Maison Blanche, samedi Des tirs avaient précédemment été entendus. Photo: KEYSTONE Les invités se mettent à l'abri sous les tables après une fusillade survenue à l'extérieur de la salle de bal lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, le samedi 25 avril 2026, à Washington. (Photo AP/Alex Brandon) Photo: KEYSTONE Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., et son épouse, Cheryl Hines, ont été évacués à la suite d'une menace non précisée lors du dîner annuel de l'Association des correspondants de la Maison Blanche, à Washington, le samedi 25 avril 2026. (Photo AP/Tom Brenner) Photo: KEYSTONE Le président Donald Trump gesticule pendant son discours dans la salle de presse James Brady à la Maison Blanche, après une fusillade survenue à l'extérieur de la salle de bal lors du dîner annuel de l'Association des correspondants de la Maison Blanche, à Washington, le samedi 25 avril 2026. (AP Photo/Jose Luis Magana) Photo: KEYSTONE Des agents des services secrets interviennent lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, le samedi 25 avril 2026, à Washington. (Photo AP/Tom Brenner) Photo: KEYSTONE Un cortège de voitures quitte l'hôtel Washington Hilton après un incident survenu lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, le samedi 25 avril 2026, à Washington. (Photo AP/Allison Robbert) Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Donald Trump et son épouse Melania Trump sont «en sécurité», a précisé le Secret Service, en charge de la protection des hautes personnalités politiques américaines.

Plusieurs centaines de personnes assistaient à cet événement annuel dans un grand hôtel de Washington.

Toute la salle a été évacuée, ont constaté des journalistes de l'AFP, tandis que les membres du gouvernement américain du chef du Pentagone Pete Hegseth au chef de la diplomatie américaine Marco Rubio ont apparemment été évacués.

L'assaillant a été arrêté avant de pouvoir entrer dans la salle où se déroulait le dîner des correspondants de la Maison Blanche. Des coups de feu ont été échangés, selon la police. Un membre des forces de l'ordre s'est fait tirer dessus, mais a été protégé par son gilet pare-balles.

«Ce n'est pas la première fois ces dernières années que notre République est attaquée par un assassin en puissance qui cherchait à tuer», a déclaré Donald Trump, encore en smoking, pendant une conférence de presse donnée à la Maison Blanche deux heures environ après l'incident.

«Loup solitaire»

Face à lui, des journalistes en noeud papillon et robe longue, qui comme lui s'étaient rendus à ce dîner annuel réunissant le gratin de la politique et des médias à Washington.

Il a estimé que l'assaillant, dont l'identité n'a pas été communiquée immédiatement, était un «loup solitaire» et un «cinglé». L'auteur présumé des tirs comparaîtra lundi devant la justice, ont annoncé les autorités américaines lors d'une conférence de presse.

Il sera inculpé de deux chefs d'accusation: le premier pour usage d'une arme à feu lors d'un crime violent et le second pour l'agression d'un agent fédéral à l'aide d'une arme dangereuse, a précisé la procureure de la capitale américaine, Jeanine Pirro.

La police de Washington a rapporté que, selon des informations préliminaires, le suspect avait réservé une chambre dans l'hôtel.

Armes à feu et couteaux

Peu avant son point-presse, Donald Trump a diffusé sur son réseau Truth Social des images de caméras de sécurité montrant une personne qui se rue au travers du portique de détection de métaux situé à l'entrée de la salle où se tenait le gala, et plusieurs membres des forces de l'ordre dégainant leurs armes.

C'était, d'une certaine manière, très beau, vraiment une très belle chose que de voir un homme foncer sur un poste de contrôle de sécurité armé de plusieurs armes, et il a été neutralisé par quelques membres très courageux du Secret Service, qui ont agi très rapidement, a déclaré le président américain, en référence au service chargé de sa sécurité.

Selon la police, l'assaillant portait deux armes à feu et de nombreux couteaux. Il n'a pas été touché par des tirs lors de son arrestation.

L'hôtel Hilton de Washington, où avait lieu le dîner avorté, n'est pas «un bâtiment particulièrement sûr», a critiqué Donald Trump. Il a toutefois reconnu que le dispositif de sécurité «était très sûr», remarquant que le tireur avait été stoppé avant d'entrer dans la grande salle de réception où il se trouvait.

C'est devant cet hôtel que le président Ronald Reagan avait été blessé par balle en 1981 lors d'une tentative d'assassinat.

«A terre !»

Le dîner annuel de l'association des correspondants à la Maison Blanche avait débuté depuis peu, selon les journalistes de l'AFP présents, quand une grande agitation s'est fait entendre aux portes de la salle.

Des cris de «A terre! A terre!» ont retenti. Les convives se sont immédiatement allongés ou agenouillés par terre, beaucoup d'entre eux brandissant leurs téléphones pour filmer.

Des agents du Secret Service, le service de protection du président et des membres du gouvernement, sont entrés dans la salle, lourdement armés. Les forces de l'ordre ont ensuite ordonné aux invités, journalistes, ministres, politiciens et personnalités diverses, de quitter l'immense salle située au premier sous-sol de l'hôtel.

Sur une vidéo de l'AFP, on peut voir le président Trump assis à la table d'honneur, avec entre autres le vice-président, JD Vance, et sa porte-parole, Karoline Leavitt, ainsi que plusieurs journalistes, alors que retentissent des coups sourds qui ne suscitent dans un premier temps aucune réaction.

Trump évacué

Ce n'est qu'après quelques secondes que les convives semblent réaliser qu'un incident s'est produit, Melania Trump montrant un visage angoissé.

Des agents de sécurité lourdement armés interviennent alors très rapidement et évacuent le président vers la gauche de l'estrade. La musique d'ambiance s’arrête, alors que d'autres agents enjambent la table et semblent tenir en joue le public.

L'association des correspondants à la Maison Blanche (WHCA) est organisatrice de ce grand raout politico-médiatique, qui réunit chaque printemps des centaines de personnes et auquel Donald Trump, qui attaque sans relâche la presse, assistait pour la toute première fois en tant que président. Il a assuré samedi soir que l'événement serait reprogrammé.

D'habitude, Trump boude l'événement

Depuis son retour au pouvoir, le président américain attaque sans relâche la presse, verbalement et devant les tribunaux, tandis que l'emprise de ses alliés sur le paysage médiatique s'étend, comme le rachat de Warner Bros Discovery (WBD) par son concurrent Paramount Skydance, contrôlé par des proches de Donald Trump, les Ellison.

Le milliardaire, contrairement à tous ses prédécesseurs depuis les années 1920, a toujours boudé la soirée en tant que président.

Ce dîner, auquel assistent des centaines de journalistes et dirigeants de presse avec leurs invités du monde politique et économique, a lieu chaque année fin avril. Il lève des fonds pour des bourses et des prix.