epa12273873 Vue de la côte pendant l'alerte au tsunami à Valparaiso, au Chili, le 30 juillet 2025. Après la menace de tsunami dans le Pacifique causée par l'un des séismes les plus puissants jamais enregistrés près de la péninsule russe du Kamtchatka, d'une magnitude de 8,8, des pays comme le Japon et les États-Unis sont revenus au calme, tandis que l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud restent en alerte, même si certaines alertes ont été levées. EPA/ADRIANA THOMASA

KEYSTONE