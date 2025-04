Une dispute entre une conductrice de tracteur et un automobiliste dégénère à Diepoldsau SG. D'abord, le tracteur s'en va, puis la victime est également accusée d'être l'auteur des faits.

La porte de la BMW doit être remplacée. zvg

Samuel Walder Samuel Walder

Mardi après-midi, un accident s'est produit à Diepoldsau SG entre un tracteur et un automobiliste. Ce qui semblait d'abord être une simple affaire de tôle froissée s'est transformé en une histoire éprouvante pour les nerfs.

Thomas Eckenberger circulait dans le village de Diepoldsau au volant de sa BMW. Devant lui se trouvait un tracteur avec une remorque. Avant une intersection, le tracteur enclenche alors soudainement la marche arrière.

Eckenberger klaxonne pour attirer l'attention de la conductrice du tracteur. Mais celle-ci continue de rouler jusqu'à ce qu'elle pousse la BMW d'environ un mètre hors de la chaussée. La conductrice s'enfuit ensuite avec le tracteur.

Avec cette pièce d'angle, le tracteur percute la voiture. zvg

«Comme si c'était une boîte de conserve»

Eckenberger n'en revient pas: «J'ai klaxonné en permanence et elle a continué à rouler. Elle a simplement poussé ma voiture et ouvert toute la portière latérale, comme si c'était une boîte de conserve», explique-t-il à blue News. «Je fais aussi de la moto. Si j'avais été en moto, cela aurait mis ma vie en danger».

Un peu plus tard, la femme revient du village avec des amis. Entre-temps, Eckenberger a alerté la police. A la surprise d'Eckenberger, il est présenté comme le coupable: «La police m'a reproché d'avoir insinué que la femme était psychiquement malade. J'étais certes en colère, mais je lui ai simplement demandé si elle avait perdu la tête», décrit Eckenberger.

La victime est accusée d'être l'auteur des faits

La police finit par enregistrer l'accident. «J'ai été accusé par la femme à la police d'être l'auteur de l'accident. Pourtant, j'ai klaxonné et elle m'a percuté», insiste Eckenberger.

La voiture est maintenant au garage et en cours de réparation. «Heureusement, j'ai une assurance tous risques. En effet, la coupable ne se manifeste pas et je ne reçois pas non plus d'informations de la police». Reste à savoir si le cas sera pris en charge par l'assurance.

La police cantonale de Saint-Gall confirme l'accident à blue News, ainsi que des dégâts matériels.