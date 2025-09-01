Voici 7 changements qui vous attendent en septembre

Le mois de septembre réserve de nombreuses nouveautés pour la Suisse. Du tunnel du Gothard fermé à la hausse des frais d'inscription à l'université en passant par des abonnements musicaux plus chers: voici un aperçu des principaux changements.

Le tunnel du Gothard est un goulet d'étranglement avec parfois des heures d'attente sur la route vers le sud. Image : Keystone/Urs Flüeler

Sven Ziegler

Le mois de septembre apporte de nombreux changements en Suisse - des barrages routiers aux nouvelles règles en passant par des coûts plus élevés.

blue News vous en donne un aperçu.

Le tunnel du Gothard sera fermé

Le principal tunnel routier de Suisse sera fermé à plusieurs reprises durant la nuit en septembre. Les périodes concernées sont du 8 au 12, du 15 au 19, du 22 au 26 septembre et du 29 septembre au 3 octobre. Le tunnel sera fermé de 20 heures du soir à 5 heures du matin. La raison en est des travaux d'entretien périodiques lors desquels la chaussée, la ventilation et les systèmes de sécurité sont contrôlés.

Le Touring Club Suisse (TCS) recommande une déviation par le col du Gothard. Ceux qui souhaitent s'accommoder de trajets plus longs peuvent également emprunter la route du San Bernardino (A13) ou le col du Simplon. Il faut toutefois s'attendre à une augmentation du trafic sur ces routes, surtout aux heures de pointe. Les voyageurs devraient donc planifier soigneusement leurs trajets et, si possible, se déplacer en dehors des heures de fermeture.

Frais plus élevés pour les étudiants

Dans les deux grandes écoles polytechniques de Suisse, l'ETH Zurich et l'EPFL Lausanne, les taxes semestrielles pour les étudiants étrangers augmenteront à partir de septembre. Ceux qui commencent leurs études devront payer 2190 francs au lieu de 730 francs jusqu'à présent.

A l'ETH, les étudiants étrangers devront mettre la main à la poche. (photo d'archives) sda

Les hautes écoles justifient cette augmentation par une adaptation aux standards internationaux. Les critiques dénoncent toutefois le fait que l'augmentation des coûts pourrait réduire l'attractivité des hautes écoles suisses pour les talents étrangers. Seuls les nouveaux étudiants sont concernés - pour les étudiants déjà inscrits, rien ne change.

Nouveau système de fidélité chez Ikea

Ikea Suisse introduira en septembre un nouveau système de points de fidélité. Les membres du programme Ikea Family recevront un point par tranche de cinq francs d'achats, qui sera crédité sur leur compte. Les points peuvent être convertis en bons qui peuvent être utilisés lors du prochain achat.

Attention toutefois: une fois échangés, les bons n'ont qu'une validité de 30 jours. Si l'on utilise les points trop tôt, ils risquent d'être perdus. Ikea recommande donc d'utiliser les bons juste avant un achat important afin de profiter pleinement de leur contre-valeur.

Modifications dans le trafic aérien

Des changements interviennent également dans les liaisons aériennes avec la Suisse. La compagnie aérienne américaine Delta réduira ses vols d'Atlanta à Zurich à partir du 8 septembre. Au lieu de sept fois par semaine, la ligne ne sera plus desservie que trois fois à l'avenir. Un Airbus A330-200, qui remplace l'ancien Boeing 767, sera utilisé.

Des réductions sont également prévues sur la ligne New York-Genève. A partir du 3 septembre, il n'y aura plus que cinq vols par semaine au lieu de sept, et même quatre entre-temps. La situation est différente chez Swiss: la compagnie aérienne nationale reprend ses vols vers Tel Aviv plus tôt que prévu. Dès le 25 septembre, la ligne Zurich-Tel Aviv sera à nouveau desservie quotidiennement, soit quatre jours plus tôt que ce qui avait été annoncé.

Spotify devient plus cher

Les fans de musique doivent également s'attendre à des changements. Spotify augmentera le prix de ses abonnements premium à partir de septembre. En Europe, l'abonnement individuel passera de 10,99 à 11,99 euros. En Suisse, le nouveau prix est de 13,95 francs. Cette augmentation fait partie d'un ajustement mondial que le service de streaming a annoncé récemment.

Spotify justifie cette mesure par la volonté d'allouer davantage de moyens aux nouveaux contenus et aux développements technologiques. Avec 696 millions d'utilisateurs actifs dans le monde - dont 276 millions avec un abonnement payant - le service fait partie des plus grandes plateformes musicales du monde. En Suisse, environ 1,6 million de personnes utilisent Spotify.

Fermetures et bus de remplacement sur des lignes ferroviaires importantes

Les voyageurs en train devront également s'armer de patience en septembre. Sur la ligne Zurich-Berne, des restrictions seront imposées les week-ends du 6 au 7 et du 20 au 21 septembre en raison de travaux près de Rupperswil. Durant cette période, des bus de remplacement circuleront toutes les demi-heures et de nombreux trains Intercity et régionaux seront supprimés ou détournés.

Des restrictions sont également prévues au niveau international. Jusqu'à la mi-septembre, les liaisons EuroCity vers Milan continueront de s'arrêter à Domodossola avant que la ligne ne soit rouverte. A cela s'ajoutent des travaux sur la ligne Fribourg-Lausanne, qui sera fermée du 5 au 8 septembre. Là aussi, les CFF mettent en place des bus de remplacement.

Les vernis à ongles seront interdits

A partir du 1er septembre 2025, les vernis à ongles contenant la substance TPO seront interdits en Suisse et dans l'UE, car elle est considérée comme nuisible à la fertilité et à la santé. Ce changement touche durement le secteur.