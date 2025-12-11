«Tu ne peux pas dire non à Giorgia Meloni» - L'extrême droite fait sa foire

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Italie «Tu ne peux pas dire non à Giorgia Meloni» - L'extrême droite fait sa foire

Gregoire Galley

11.12.2025

Dans les jardins entourant le château Saint-Ange à Rome, les enfants se précipitent vers la patinoire de Noël, indifférents aux panneaux bleus qui les entourent proclamant «L'Italie la tête haute».

Giorgia Meloni doit prendre la parole au moment de la clôture du rassemblement politique.
Giorgia Meloni doit prendre la parole au moment de la clôture du rassemblement politique.
ats

Agence France-Presse

11.12.2025, 08:24

Bienvenue à Atreju, un rassemblement politique transformé en foire hivernale organisé par Fratelli d'Italia (FDI), le parti d'extrême droite dirigé par la Première ministre Giorgia Meloni.

Autrefois rassemblement confidentiel de militants, ce festival de neuf jours attire désormais des personnalités mondiales, d'Elon Musk à l'ancien chef du gouvernement britannique Rishi Sunak, et occupe cette année une place de choix dans les jardins du château, jadis le mausolée de l'empereur Hadrien puis le palais des papes.

Avec son sapin de Noël illuminé, sa patinoire, son aire de jeux avec balançoires et ses stands vendant des décorations et des crèches, il est devenu un événement familial, dont la nature politique n'est que subtilement suggérée.

Au milieu des membres du parti arborant des badges et des nombreux bénévoles enthousiastes de la section jeunesse du parti présents pendant le week-end d'ouverture d'Atreju, on pouvait voir des électeurs de diverses tendances profitant de l'ambiance festive.

«C'est une atmosphère très joyeuse, familiale, pour tout le monde», a déclaré à l'AFP Ilaria D'Ambrosio, 46 ans. Cette habitante de la Toscane a expliqué avoir voté pour Mme Meloni et être satisfaite de son bilan jusqu'à présent. «La situation s'améliore un peu» en Italie, selon elle. «On entrevoit la lumière au bout du tunnel».

Dans l'enceinte du festival, point de drapeaux de Fratelli d'Italia, dont les flammes tricolores rattachent ce parti à ses racines néofascistes. Mario Trupo, qui passait par là, est venu faire un tour par «simple curiosité». «J’ai dit : +C’est étrange qu’ils aient obtenu l’autorisation de faire ça juste en dessous du château Saint-Ange+ et ma femme a répondu : +Tu ne peux pas dire non à Giorgia Meloni !+», a lancé ce Romain de 63 ans, qui ne vote jamais. «Ils sont tous pareils», estime-t-il à propos des représentants de la classe politique italienne.

Giorgia Meloni préoccupée. Italie : vive polémique autour d'une famille vivant dans les bois

Giorgia Meloni préoccupéeItalie : vive polémique autour d'une famille vivant dans les bois

Charlie Kirk et Pasolini

Giorgia Meloni doit prendre la parole au moment de la clôture de l'événement, dimanche 14 décembre.

Après le Premier ministre hongrois Viktor Orban ou le président argentin Javier Milei au cours d'éditions précédentes, parmi les invités cette année figurent, entre autres, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et l'élue française d'extrême droite Marion Maréchal.

Le nom d'Atreju est celui du jeune guerrier héros de «L'Histoire sans fin» (1979), un roman fantastique de l'écrivain allemand Michael Ende, très apprécié de la droite italienne. À la fois rassemblement politique et célébration, ce festival a gagné en importance depuis que le FDI est passé du statut de petite formation d'opposition à celui de principal parti italien à l'issue des élections législatives de 2022.

En 2021, le passage de l'évènement de septembre à décembre a permis d'attirer davantage de participants, notamment grâce à la présence d'un chalet avec le Père Noël et ses lutins, d'un marché de Noël et d'une patinoire.

«Le côté politique ne m'intéresse pas», explique une femme sous couvert d'anonymat, tout en prenant des photos de sa fille en équilibre précaire sur ses patins.

A l'instar de la New-Yorkaise Amanda Singh, 25 ans, d'autres semblent tout ignorer de la dimension politique de ce qui, au milieu des stands proposant pizzas, frites, porc rôti et bière, ressemble davantage à une kermesse. «On n'aurait jamais deviné que c'était politique», note la jeune Américaine, avant d'ajouter : «J'adore (...), tout le monde est sympa».

À l'écart, un mur dédié à l'"hégémonie" culturelle présentait des photographies de personnalités ayant placé «le courage, l'héroïsme et la liberté au-dessus de toute logique politique».

Parmi elles : le héros de guerre Gabriele D'Annunzio, l'influenceur MAGA assassiné Charlie Kirk et – plus surprenant – Pier Paolo Pasolini, le poète et cinéaste exclu du Parti communiste en raison de son homosexualité mais resté très proche de la gauche.

De sa cabane voisine, le Père Noël observait la scène. Qu'en pensait-il ? «Le Père Noël ne vote pas. Le Père Noël est là pour faire plaisir aux enfants», a-t-il dit.

Les plus lus

«Non seulement c'est le crime parfait, mais c'est aussi le crime le plus diabolique qui soit»
Les pétards devraient être interdits en Suisse
Michelle Gisin victime d’une lourde chute et héliportée
Kambundji ambitieuse : «c'est très réaliste, je ne me suis jamais fixé de limite»
«Il n'est pas possible de colporter n'importe quoi» - Un député genevois fulmine !
«Tu ne peux pas dire non à Giorgia Meloni» - L'extrême droite fait sa foire