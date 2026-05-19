Le plus vieil «ours» de Suisse est à vendre

Le «Bären» est à vendre – pour 1,5 million de francs. Screenshot Google Review

Le plus ancien «Bären» de Suisse, situé à Trubschachen (BE), va changer de mains. Après plus de 30 ans à la tête de cette auberge chargée d’histoire, Urs et Fränzi Mäder souhaitent transmettre l’établissement. Un repreneur devra être trouvé au plus tard d’ici 2027.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Pas le temps ? blue News résume pour toi L’auberge Bären de Trubschachen est à vendre.

Elle est considérée comme le plus ancien «Bären» de Suisse et remonte à l’année 1356.

Après plus de 30 ans d’activité, l’aubergiste Urs Mäder cherche un successeur et souhaite remettre l’établissement au plus tard en 2027. Montre plus

Dans l’Emmental, une longue époque touche à sa fin: l’auberge Bären de Trubschachen, riche en traditions et considérée comme le plus ancien «Bären» de Suisse, est à vendre. Après plus de trois décennies passées à accueillir des clients, Urs et Fränzi Mäder cherchent un successeur pour ce bâtiment historique, qui façonne l’image du village depuis des siècles, écrit la «Berner Zeitung».

L’histoire de la bâtisse remonte loin. Le «Bären» est mentionné pour la première fois dans un document datant de 1356. L’établissement possède un droit de taverne depuis 1569 et est donc officiellement reconnu comme auberge depuis cette époque.

Au fil des siècles, le bâtiment a changé plusieurs fois de propriétaire. Son apparence actuelle résulte d’une reconstruction effectuée après un incendie survenu à la fin du XVIIe siècle.

Pour Urs Mäder, l’histoire du lieu a commencé il y a plus de trente ans, lorsqu’il s’est installé avec son épouse dans l’Emmental. «La restauration a beaucoup changé ces dernières années», explique-t-il au journal. L’activité en soirée notamment est en recul, ce qui pousse l’établissement à se concentrer davantage sur la clientèle de passage.

Dans ce contexte, l’auberge profite également du développement touristique de la région, notamment grâce à l’univers de découverte Kambly situé à proximité, qui attire de nombreux visiteurs à Trubschachen. Mais l’engagement personnel reste essentiel pour faire tourner l’établissement. «Nos collaborateurs expérimentés et fidèles sont un soutien précieux», souligne le restaurateur dans les colonnes de la «Berner Zeitung».

Le bien est proposé à 1,5 million de francs

Outre son activité hôtelière et gastronomique, le Bären possède une particularité unique en Suisse: une salle dédiée à la lutte suisse, ornée des portraits de tous les rois de la lutte. Cette pièce fait de l’établissement un lieu emblématique pour le monde de la lutte, une passion étroitement liée à Urs Mäder, engagé depuis des décennies auprès de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres.

L’avenir de l’établissement reste toutefois ouvert. Aucun membre de la famille ne reprendra l’affaire, raison pour laquelle le bâtiment est désormais en vente. Urs Mäder espère avoir trouvé une solution d’ici à son départ à la retraite, prévu à l’automne 2027, voire idéalement avant, confie-t-il à la «Berner Zeitung».

Le bâtiment classé est proposé pour environ 1,5 million de francs. Outre le restaurant, les salles et la salle de lutte, la propriété comprend également des appartements et des chambres d’hôtes. Selon les responsables de la vente, le lieu pourrait accueillir non seulement une activité gastronomique classique, mais aussi de nouveaux concepts mêlant événements, culture, habitat ou tourisme.